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Украина пока не ввела санкции против белорусских чиновников

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  • 9.12.2020, 18:12
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Украина пока не ввела санкции против белорусских чиновников

Ранее Киев обещал Брюсселю ввести санкции против режима Лукашенко.

Украина пока не приняла решение о введении санкций против белорусских чиновников в связи с фальсификацией выборов президента Беларуси по примеру ЕС и США.

Об этом говорится в ответе офиса президента Украины на запрос «Українських Новин».

«На ваш запрос о предоставлении копии решения о введении Украиной санкций против Беларуси в связи с фальсификацией ввборов и нарушениями прав человека сообщаем, что согласно информации, предоставленной директоратом по вопросам внешней политики Офиса президента Украины, такое решение не принято», — говорится в документе.

ОПУ отмечает, что согласно законодательству решение о санкциях принимается Советом национальной безопасности и обороны и вводится в действие указом президента.

Как сообщалось, в конце августа лидеры стран ЕС заявили, что не считают президентские выборы в Беларуси свободными и не признают их официальные результаты.

ЕС ввел персональные санкции против ряда белорусских чиновников, в том числе и против Александра Лукашенко.

Похожие санкции ввели США, Великобритания и Канада.

В начале октября, после введения санкций, ЕС сообщил, что 7 стран партнеров, в том числе и Украина, поддержали это решение и выразили готовность к ним присоединиться.

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