В России врачам угрожают и заставляют принимать вакцину Sputnik V 4 9.12.2020, 18:20

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Фото: ТАСС

Либо вакцинируйся, либо увольнение.

Работники российских медицинских учреждений жалуются, что их заставляют прививаться от COVID-19 c помощью вакцины Sputnik V. Еще 11 августа президент России Владимир Путин заявил, что вакцинация должна проводиться «исключительно на добровольной основе».

Radio Free Europe/Radio Liberty взяло интервью у независимого профсоюза «Альянс врачей», который заявляет, что докторам угрожают увольнением. Медики в свою очередь – что вакцина не прошла через этап масштабных клинических испытаний.

«Это фактически разные угрозы. То есть либо ты вакцинируешься, либо мы применяем к тебе различные санкции, включая увольнение. Говорят: "Есть приказ провести вакцинацию. Почему вы отказываетесь?"» – рассказывает председатель независимого профсоюза «Альянс врачей» Анастасия Васильева.

В Москве утверждают, что персонал 70 клиник уже вакцинирован при помощи Sputnik V. Власти заявляют, что тысячи людей вызвались добровольно принять вакцину. Одна из таких добровольцев – школьная учительница Зульфия Сосновская.

«Прежде всего, это нужно для безопасности своей и своих близких. Знаете, я долгое время тоже не верила в COVID-19. Думала, что это какие-то сказки, махинации может даже где-то. Пока не столкнулась с тем, что заболел близкий мне человек. Поэтому я решила, что буду первой в семье, кто сделает вакцинацию», – пояснила она.

Однако, по результатам опроса, проведенным 2 ноября, 59% россиян не хотят принимать этот препарат.

«Анонимно звонили, просили не вспоминать, к сожалению, их медицинские учреждения. Но тем не менее, около четырех поликлиник в Москве заявили нам о принуждении к вакцинации, что, конечно, абсолютно незаконно», – говорит Васильева.

До этого инцидента, «Альянс врачей» обвинил российских чиновников в подаче ложных данных о смертях от COVID-19. К тому же, профсоюз жаловался, что доктора не получают обещанные доплаты за работы с больными коронавирусом.

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