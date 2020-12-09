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В Китае началась дефляция впервые за 11 лет

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  • 9.12.2020, 19:17
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В Китае началась дефляция впервые за 11 лет
фото с сайта: salamnews.org

Индекс потребительских цен ушел в минус после роста юаня до максимума за 2,5 года.

Экономика Китая впервые с глобального финансового кризиса 2008-09 гг оказалась в состоянии дефляции.

Индекс потребительских цен (CPI) в ноябре упал в годовом выражении на 0,5%, сообщило в среду Государственное статистическое управление КНР, передает finanz.ru.

Дефляционные процессы охватили всю страну: цены в городах упали на 0,4%, в сельской местности - на 0,8%. Продовольствие подешевело на 2%, непродовольственные товары - на 0,1%. В плюсе остался сектор услуг (на 0,3%), однако его оказалось недостаточно, чтобы затормозить дефляционный маховик в целом по экономике.

Наиболее резко - на 7,3% - упали цены на мясную продукцию. При этом свинина - один из ключевых элементов потребительской корзины в Китае - стала дешевле на 12,5% в годовом выражении.

Свежие овощи и зелень подорожали на 8,6%, фрукты - на 3,6%, продукты водного промысла - на 1%, цены на яйца сократились на 17,1%. Цена на услуги в области здравоохранения выросли на 1,5%, в сфере образования, культуры и развлечений - на 1%. Услуги в сфере транспорта и связи подешевели на 3,9%.

Прошлый год китайская экономика завершила с инфляцией в 2,9%, а в текущем власти ставили в план ее ускорение до 3,5%.

Зимой целевой уровень был превышен почти в 1,5 раза (5,4% в январе), но с лета потребительская инфляция начала стремительно замедляться на фоне резкого укрепления юаня, снижающего цены на импорт.

С отметки 7,2 юаня за доллар в мае курс китайской валюты вырос на 10% и в декабре обновил максимумы за 2,5 года - 6,5 юаня.

Судя по всему дорожающий юань вызывает беспокойство китайских властей, которые отвечают интервенциями на валютном рынке, считает экономист Capital Economics Джулиан Эванс-Притчард.

В ноябре валютные резервы ЦБ КНР выросли рекордно за 7 лет - на 50 млрд долларов, а их общий объем достиг максимума с августа 2016 года - 3,15 трлн долларов.

Покупал ли Народный банк КНР валюту, чтобы затормозить юань, достоверно неизвестно: структура китайских резервов засекречена. Тем не менее, госбанки чистую позицию в иностранных активах на 50 млрд долларов и еще 15 млрд долларов вложили в валютные бонды.

Это может свидетельствовать о теневых валютных интервенциях, указывает Притчард: «С учетом того, что глобальные инвесторы наращивают вложения в Китай, увеличение иностранных активов госбанков выглядит странно и может указывать на то, что за этим стоит некая политическая цель».

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