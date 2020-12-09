Врачи рассказали, как боролись за жизнь Вячеслава Кебича 13 9.12.2020, 19:51

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Фото: Александр Васюкович / Tut.by

Первый премьер-министр независимой Беларуси поступил в реанимационное отделение 26 ноября.

Врачи приложили все усилия, чтобы спасти первого премьер-министра независимой Беларуси Вячеслава Кебича, однако слишком сильно были поражены легкие, к тому же имелись сопутствующие заболевания. Такая информация прозвучала в эфире БТ.

Как рассказала замглавврача медицинского центра управделами диктатора Светлана Галицкая, Кебич поступил к ним в реанимационное отделение 26 ноября в крайне тяжелом состоянии и с низкой сатурацией.

— С этого момента мы активно боролись за его жизнь, боролись со всеми заболеваниями, которые у него имелись на тот момент. Сразу же пациенту была налажена высокопоточная кислородотерапия, интенсивная терапия, он получал всю активную терапию, положенную в таких ситуациях, однако с учетом имеющегося тяжелого поражения легких (оно было практически тотальное) и всего букета сопутствующих заболеваний, к нашему глубокому сожалению, Вячеслав Францевич скончался.

Напомним, утром 9 декабря стало известно, что умер Вячеслав Кебич. Ему было 84 года. Как рассказал tut.by Олег Кебич, его отец умер от остановки сердца, «был коронавирус, он повлиял».