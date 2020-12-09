Снимок белорусского фотографа вошел в список ключевых фото года по версии New York Times 7 9.12.2020, 20:08

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иллюстрационное Фото

Редакция издания иллюстрируют ключевые события 12-ти месяцев уходящего года.

Фото белорусского фотографа Евгения Ерчака вошло в список «2020-й в картинках» издания The New York Times.

Снимки фотографов из разных стран мира иллюстрируют ключевые события 12-ти месяцев уходящего года. Фотография Евгения Ерчака сделана 8 сентября во время акции в поддержку Марии Колесниковой. На нем женщины стоят в сцепке у стены, в то время как неизвестный в форме и балаклаве передает что-то по рации.

В этот день силовики в черной и зеленой форме задерживали людей. Из толпы выхватывали мужчин, девушки пытались их защитить, становясь в сцепки. Несколько десятков демонстрантов прижали к стене здания на проспекте Машерова. Их выхватывали по одному и отводили в автозак. Девушки скандировали «Помогите». Журналистов попросили отойти подальше.

фотo: Yauhen Yerchak/European Pressphoto Agency, via Shutterstock

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