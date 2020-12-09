Пес 12 дней ждал своих хозяев из белорусского изолятора 4 9.12.2020, 20:40

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Фото: chernoemoloko / instagram

А когда дождался, его радости не было предела.

Хаски по кличке Дерек очень долго ждал своих хозяев из белорусских изоляторов. Реакция собаки на их появления бесценна.

Хозяйка пса, девушка по имени Наталья, рассказала, что пока их не было дома, Дерек жил с друзьями. При этом он очень скучал, мало спал и постоянно скулил по ночам.

Зато момент, когда хозяева вернулись домой, стал, наверное, самым счастливым в его жизни.

«Я не знаю как он это делает, но он всегда знает где мы были. Если мы просто уходим из дома он встречает нас радостно, но лениво… Вот уже третий день даже не наглеет и не пытается стащить еду со стола. И упорно тащит свой шерстяной нам. Даже если ему жарко и хочется полежать на любимой прохладной плитке. Пушистики, они такие крутые», — пишет девушка.

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