Футболист «Ислочи» Николай Януш заболел коронавирусом 9.12.2020, 21:02

Фото: fcisloch.by

Об этом сообщил сам игрок.

Нападающий «Ислочи» Николай Януш заболел коронавирусом. Об этом игрок сообщил в своем Telegram-канале.

«Вот и я не убежал от нового вируса. Последние дни чувствовал, что что-то со мной не так. Поднимаясь дома на второй этаж, у меня сердце из груди выпрыгивало, хотя пульс у меня давно очень низкий. А сегодня утром накрыло окончательно. Думаю, что дети принесли со школы: там по 2-3 человека в неделю выпадало из учебного процесса, у старшего сына такие же симптомы, как и у меня. Надеюсь вылечимся дома.

Про свой низкий пульс расскажу. У меня за долгие годы футбола он ну очень низкий. В «Шахтере», когда проходили мед. комиссию в обычной поликлинике мне постоянно накидывали кучу плохих диагнозов. А в Гродно, когда лег на кардиограмму сердца, то пульс был 38 ударов в минуту, но так как это был спортивный диспансер, то доктор был «В курсе» ситуации и сказал: Ну ты хоть подыши немного, а то аппаратура не понимает, что происходит. Жена до сих пор переживает по этому поводу и не может понять, как это возможно», – написал Януш.

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