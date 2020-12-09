Витебских священников, задержанных за молитву, освободили 2 9.12.2020, 21:22

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Виктор Жук и Алексей Воронко

фото: catholic.by

Суд решил, что в документах недостаточно сведений для того, чтобы вынести решение.

9 декабря в суде Первомайского района Витебска рассматривали дела задержанных вчера ксендза Виктора Жука, греко-католического священника Алексея Воронко и их друга Алексея Корякова.

Всех их милиционеры задержали 8 декабря возле торгового центра "GREEN" и составили протоколы за несанкционированное пикетирование.

Все три дела рассматривал через скайп судья Михаил Юрченко. Задержанные пояснили, что не устраивали пикет, а молились за жителей Беларуси. При этом Алексей Воронко держал национальный бело-красно-белый флаг.

Как передает Радио "Рацыя", суд решил, что в документах недостаточно сведений для того, чтобы вынести решение. Поэтому протоколы были направлены на доработку в Первомайский РОВД. А самих задержанных освободили. Дата продолжения суда пока не известна.

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