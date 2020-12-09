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Маленькими шагами к большой победе

  • 9.12.2020, 21:41
Маленькими шагами к большой победе
фото: belsat.eu

Пожми сегодня первую руку будущего соседа по колонне.

- Власть занята террором. Она так увлеклась, что вместо реальной жизни занимается только созданием видимости, картинки. А люди пытаются компенсировать отсутствие государства объединением. Именно объединение в малые группы помогает нам чувствовать себя в безопасности, - пишет читатель телеграм-канала «Баста!».

Все 26 лет система с экранов телевидения объясняла, что все в стране от качества соломы в коровнике до рождаемости контролируется и существует благодаря Лу.

Люди привыкли надеяться на кого-то, кто когда-то решит все их проблемы.

И только холодный душ 9-11 разрушил культ личности, окунул белорусов в реальность.

При этом люди начали массово погружаться в депрессию от осознания, что они беззащитны перед государственной машиной. Люди подумали, что они остались одни. Помочь справиться с одиночеством могут только такие же, как они. Группа единомышленников поможет вернуть чувство защищенности.

Сейчас перераспределением ресурсов занимается не государство за счёт налогов и дотаций, а сами люди.

Те, кто побогаче, платит штрафы за тех, кто победнее. Те, у кого есть время, помогают тем, у кого его нет. Те, у кого есть компетенции, помогают тем, у кого их нет.

Для всего этого нужно горизонтальное общение, от которого нас отучали годами.

Даже на маршах пока много одиночек. Жена дома с детьми, а муж пошел, один.

Сегодня только совместный протест с распределением ролей может повысить эффективность.

Когда весь марш длится всего 30 минут и постоянно перемещается, одиночка ездит по району и ищет, ищет колонну.

И так во всем. Только объединяясь мы сможем пройти этот сложный период нашей истории.

Вокруг много хороших людей.

Пожми сегодня первую руку будущего соседа по колонне.

Маленькими шагами к большой победе.

Жыве Беларусь!

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