Ученые разработали датчик, выявляющий COVID-19 за пять минут 1 9.12.2020, 21:47

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Фото: immunogenx

Изобретение имеет широкий спектр применения.

Выпускники факультета биоинженерии университета Иллинойса в США разработали быстрый ультрачувствительный тест с использованием электрохимического датчика, который может обнаруживать наличие коронавируса в организме человека менее чем за пять минут.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на сайт университета.

Команда под руководством профессора Дипаняна Пана опубликовала результаты исследования в ACS Nano. Группа ученых создала электрохимический биосенсор на основе графена с устройством электрического считывания для выявления генетического материала SARS-CoV-2.

Иллюстрация: bioengineering.illinois.edu

Исследователи проверили эффективность датчика с использованием положительных и отрицательных образцов COVID-19. Сенсор продемонстрировал значительное увеличение напряжения в положительных образцах по сравнению с отрицательными и подтвердил наличие вирусного генетического материала менее чем за пять минут.

На сайте отмечается, что изобретение имеет широкий спектр применения. Датчик, интегрированный с микроконтроллерами и светодиодными экранами или со смартфоном через Bluetooth или Wi-Fi, можно использовать в пункте оказания помощи в кабинете врача или даже дома. Исследовательская группа также предусматривает, что систему сенсора можно приспособить для выявления многих заболеваний, а не только коронавируса.

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