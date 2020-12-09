Ученые разработали датчик, выявляющий COVID-19 за пять минут

Ученые разработали датчик, выявляющий COVID-19 за пять минут1
- 9.12.2020, 21:47
- 4,119
Изобретение имеет широкий спектр применения.
Выпускники факультета биоинженерии университета Иллинойса в США разработали быстрый ультрачувствительный тест с использованием электрохимического датчика, который может обнаруживать наличие коронавируса в организме человека менее чем за пять минут.
Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на сайт университета.
Команда под руководством профессора Дипаняна Пана опубликовала результаты исследования в ACS Nano. Группа ученых создала электрохимический биосенсор на основе графена с устройством электрического считывания для выявления генетического материала SARS-CoV-2.
Исследователи проверили эффективность датчика с использованием положительных и отрицательных образцов COVID-19. Сенсор продемонстрировал значительное увеличение напряжения в положительных образцах по сравнению с отрицательными и подтвердил наличие вирусного генетического материала менее чем за пять минут.
На сайте отмечается, что изобретение имеет широкий спектр применения. Датчик, интегрированный с микроконтроллерами и светодиодными экранами или со смартфоном через Bluetooth или Wi-Fi, можно использовать в пункте оказания помощи в кабинете врача или даже дома. Исследовательская группа также предусматривает, что систему сенсора можно приспособить для выявления многих заболеваний, а не только коронавируса.