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Студенты БГУ прошлись маршем по центру Минска

  • 9.12.2020, 22:01
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Студенты БГУ прошлись маршем по центру Минска

Студенты таким образом отпраздновали четыре месяца с того дня, когда Беларусь проснулась.

В Минске студенты БГУ прошлись маршем по центру города и провели акцию в честь 4 месяцев с того дня, когда Беларусь проснулась, передает Нехта.

Ребята передают привет отважным белорусам, выражают своё уважение невероятным бабушкам и дедушкам, которые смело продолжают выходить на улицы каждый понедельник, и объявляют о запуске партизанских студенческих акций против фашизма и хунты Лукашенко, насилия и беззакония.

Студенты призывают другие университеты присоединяться и бросают челлендж МГЛУ, БГМУ и БГУИР.

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