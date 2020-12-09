закрыть
9 декабря 2020, среда, 23:31
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Байден представил кандидата на пост главы Пентагона

  • 9.12.2020, 22:41
  • 2,037
Байден представил кандидата на пост главы Пентагона
фото: Kevin Dietsch/UPI

Избранный президент США назвал его «лидером небывалой храбрости».

Джо Байден в среду представляет выдвинутого им кандидата на пост министра обороны, передает «Голос Америки».

Напомним, что в США этот пост традиционно занимает гражданское лицо. На этот раз обсуждение кандидата – отставного генерала Ллойда Остина – проходит на фоне обеспокоенности некоторых демократов в Конгрессе в связи с его недавним военным прошлым.

Назначение Остина, который станет первым чернокожим министром обороны страны, требует, чтобы обе палаты Конгресса нашли основания для неприменения в данном случае закона, требующего, чтобы высшие руководители военного ведомства страны не служили в вооруженных силах в течение, как минимум, семи лет, прежде чем возглавить Пентагон.

67-летний Остин вышел на пенсию в 2016 году.

По крайней мере, два сенатора-демократа – Ричард Блюменталь и Джон Тестер – заявили, что выступят против неприменения закона в данном случае, поскольку сомневаются в том, что Сенат утвердит кандидатуру Остина.

У Ллойда Остина – репутация замкнутого человека, на протяжении своей сорокалетней карьеры избегавшего внимания общественности.

На помним, что в его послужном списке – пост главы Центрального командования вооруженных сил, контролирующего войска США на Ближнем Востоке.

Байден призвал как можно скорее утвердить кандидатуру Остина.

По словам избранного президента, «это тот человек, который нам нужен в данный момент».

Первый министр обороны в администрации Дональда Трампа, генерал морской пехоты в отставке Джим Мэттис, также был утвержден в должности, поскольку было решено не применять к нему вышеназванный закон.

По словам двух компетентных источников, министром сельского хозяйства Байден собирается назначить Тома Вилсака – бывшего губернатора Айовы. Вилсак занимал этот пост в период президентства Обамы.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Процесс международной изоляции режима дошел до его любимой игрушки
Процесс международной изоляции режима дошел до его любимой игрушки Валерий Карбалевич
Потому что партизаны
Потому что партизаны Владимир Халип
Санкции должны быть сильными и чувствительными
Санкции должны быть сильными и чувствительными Татьяна Новикова
Этапы белорусской революции: добиться освобождения лидеров
Этапы белорусской революции: добиться освобождения лидеров Григорий Меламедов