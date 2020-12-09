Волнения на госпредприятиях продолжаются 9.12.2020, 23:25

фото: hrodna.life

Рабочие ежедневно присоединяются к стачке.

Через четыре месяца после выборов волнения рабочих продолжаются.

35 человек присоединились к забастовке, 940 вышли из провластного профсоюза. Таковы результаты забастовки на предприятии «Гродно Азот», передает «Белсат».

На Белорусском металлургическом заводе число официально присоединившихся к забастовке более скромное – 10 человек. Еще двум за активную позицию не продлили контракта. В знак солидарности с коллегами уволилась и работница идеологической службы Снежана Погодина.

Количество уволенных «тихо» неизвестно. Те, что продолжают работать на заводе, рассказывают о подпольном движении и попытке создать независимый профсоюз.

Несколько дней назад на заводе в курилках убрали скамейки и запретили собираться более чем двум работникам одновременно.

В отношении четверых работников Белорусского металлургического завода возбудили уголовное дело за попытку бастовать. Все работники, присоединившиеся к стачке, уволены.

Выход из провластных профсоюзов, присоединение к стачкомам, увольнения в знак солидарности, итальянские забастовки – все это продолжается на государственных предприятиях четвертый месяц.

Несмотря на противостояние, к забастовке присоединились рабочие «Беларуськалия», «Гродно Азота», БелАЗа, БМЗ, Минского моторного завода, «Нафтана», табачной фабрики «Неман», Белорусской железной дороги.

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