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Чудеса дедолларизации: за коммунальные услуги будем платить еще больше?

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  • 1.02.2020, 8:57
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Чудеса дедолларизации: за коммунальные услуги будем платить еще больше?

Власти предложили новый метод повышения тарифов.

В правительстве и Нацбанке концептуально определились с тем, как именно «избавить» отечественную экономику от привязки к доллару. На официальном правовом портале страны опубликована «Стратегия повышения доверия к национальной валюте до 2035 года», утвержденная премьер-министром Беларуси Сергеем Румасом и главой Нацбанка Павлом Каллауром, пишет kp.by.

Основная цель документа - «восстановление доверия к национальной валюте» и обеспечение «главенствующей роли белорусского рубля во внутренней экономике». В тексте власти признаются: американский доллар мешает белорусскому рублю полноценно исполнять функции денег (в частности, как средства сбережения и меры стоимости). Называются и причины того, что население традиционно больше доверяет валюте. Понятно, что это девальвации. В 2009 году белорусский рубль обесценился к доллару США на 30%, в 2011-м - в 2,8 раза, в 2015-м - на 56%.

ВАЛЮТЕ - БОЙ!

Основной вектор «Стратегии» - отвязать от доллара и евро все ставки налогов, арендной платы и тарифов (цен) государственных организаций, а все пособия и субсидии выплачивать преимущественно в белорусских рублях.

Цель отвязать от валюты тарифы и ставки понятна. Вопрос, к чему привязать. Самым логичным ориентиром выглядит базовая величина. Например, тарифы на коммуналку, как пишет tut.by, ссылаясь на свои источники, будут ежегодно повышать не на 5 долларов в год (как это делается последние несколько лет по указанию президента), а на 0,5 базовой величины. Напомним, размер базовой величины директивно определяется постановлением правительства и пересматривается один раз в год - с 1 января. В этом году базовая величина составляет 27 рублей. То есть жировка потяжелеет не более чем на 13,5 рубля. К слову, это больше, чем на 5 долларов. Повышение цен на услуги ЖКХ по формуле «0,5 базовой» должно быть закреплено нормативным актом за подписью главы государства.

Также Совмин собирается внести изменения в указ президента «О страховой деятельности». Расчеты в иностранной валюте между участниками страховой сферы будут запрещены.

ПЛАТИТЬ ЗА РОССИЙСКИЙ ГАЗ БЕЛОРУССКИМИ РУБЛЯМИ

Правительство и Нацбанк предлагают отказаться от доллара при расчетах с Россией. Сначала, как следует из «Стратегии», Беларусь хочет начать рассчитываться белорусскими рублями за российский природный газ. Его в нашу страну поставляет «Газпром трансгаз Беларусь», который является дочкой «Газпрома» и резидентом Беларуси со статусом иностранного предприятия. Все газовые контракты на импорт газа в Беларусь и на продажу газа внутри республики номинируются сегодня в долларах США. Цена на природный газ для промышленных потребителей в Беларуси устанавливается в белорусских рублях, но тоже привязана к курсу доллара США на день оплаты.

Если у Беларуси вдруг получится договориться платить России за газ белорусскими рублями, то в дальнейшем в правительстве и Нацбанке планируют отказаться от валюты в пользу белорусского рубля при расчетах за все топливно-энергетические ресурсы.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

- Если говорить о процессах дедолларизации и девалютизации, то в них больше всех ведомств заинтересован Национальный банк, потому что именно он отвечает за низкую инфляцию, за стабильность белорусского рубля, который является его зоной ответственности. Девалютизация имеет очень прикладной практический смысл. У Нацбанка есть различные инструменты (процентные ставки и пр.), которые влияют на наши финансы, на денежное обращение, через это - на всю экономику, - прокомментировал старший аналитик компании «Альпари» Вадим Иосуб. - Но инструменты эти влияют лишь на белорусский рубль. На доллары же влиять может только Федеральная резервная система США. Соответственно, чем меньше доля иностранной валюты в белорусской экономике, в ее функционировании и обслуживании, тем большее влияние имеет политика Нацбанка. Надо пояснить, что девалютизация абсолютно не означает, например, запрет продажи и хождения доллара или евро либо запрет валютных депозитов. Покупать, хранить и накапливать в валюте никто не запретит, но в экономических сделках присутствие валюты должно быть минимизировано.


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