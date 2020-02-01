США нанесли ракетный удар по главарю «Аль-Каиды» 1.02.2020, 9:11

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Иллюстрационное фото

Операцию провели на Аравийском полуострове.

Военные США нанесли воздушный удар по местопребыванию лидера "Аль-Каиды" Касима аль-Рими на Аравийском полуострове (АКАП).

Об этом сообщил CNN со ссылкой на источника в американском Министерстве обороны. Представитель Пентагона не уточнил, был ли убит 41-летний аль-Рими.

"Хотя нам известны сообщения о смерти лидера АКАП Касима аль-Рими, Министерству обороны нечего сказать по этому вопросу", – заявил CNN министр обороны Соединенных Штатов.

Ранее правительство США предложило вознаграждение в 10 млн долларов за любую информацию о лидере "Аль-Каиды" на Аравийском полуострове.

По сообщениям, террористического лидера в течение нескольких месяцев отслеживали с помощью разведки и воздушного наблюдения.

Лидер Аль-Каиды Касим Аль-Рими

Фото: CNN

АКАП – это представительство "Аль-Каиды", базирующейся в Йемене. Оно было создано в 2009 году и считается одним из самых опасных террористических группировок.

Организация неоднократно объявляла о планах совершить теракт на территории США.

Считается, что Касим аль-Рими стал его лидером после 2015 года, когда в результате авиаудара американских войск был убит предыдущий глава группировки Насира аль-Вухайши.

Совет Безопасности ООН занес аль-Рими в перечень лиц, которые подлежат международным санкциям за террористическую деятельность.