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Почему долгий сон в выходные дни полезен для здоровья

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  • 1.02.2020, 9:38
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Почему долгий сон в выходные дни полезен для здоровья

Ученые советуют провести в постели лишний часик-другой.

Совместная работа шведских, итальянских и китайских исследователей оспорила вред долгого сна в выходные дни. Провести лишний час в постели полезно, сообщается в статье, опубликованной в Journal of Sleep Research (перевод — РБК).

Многие испытывают нечто вроде чувства вины после продолжительного пребывания в постели в выходные дни. «Всю жизнь проспишь», — укоризненно шепчет внутренний голос. Ученые из Стокгольмского университета и Каролинского института готовы помочь нам победить это гнетущее чувство: исследование, проводившееся среди 43 000 участников в течение 13 лет, подтверждает, что долгий сон в выходные снижает риск ранней смерти.

Привычка спать не больше шести-семи часов в сутки каждый день может негативно сказаться на здоровье в старости. Ученые констатируют: длительность сна очень важна для долголетия.

Адепты шестичасового сна в течение всей недели находятся в группе риска ранней смерти, тогда как любители поспать лишний час в субботу или воскресенье могут не беспокоиться насчет долгих лет жизни.

«Результаты предполагают, что "короткий" сон в будни не является фактором риска смертности, если он сочетается с "долгим" сном в выходные. Такой режим нивелирует опасность возникновения проблем со здоровьем в будущем. Так что недельный недосып можно без зазрения совести компенсировать "спячкой" в уик-энд», — добавляют авторы статьи.

При этом исследование, проведенное среди участников старше 65 лет, не показало связи между продолжительностью сна и повышенным риском смерти. По мнению ученых, все дело в том, что пенсионеры не испытывают недостатка сна и отдыхают, сколько им необходимо, в будние и выходные дни. Кроме того, потребность в долгом сне с возрастом снижается естественным образом.

Эксперты, опрошенные изданием Business Insider, добавляют, что необходим баланс. Так, Элис Фэйсер-Чайлдс из Бирмингемского университета заметила, что недосып в течение недели допустимо компенсировать длительным сном по выходным, но соблюдая особый режим.

«Ранний подъем на работу по будням и лишние три часа сна в выходные заставят чувствовать себя так, будто вы не отдыхали, а летали на другой конец мира и вернулись воскресным вечером перед новым понедельником», — объясняет эксперт. По ее мнению, «лучше постараться лечь раньше, чем проснуться позже».


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