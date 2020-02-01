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«Завтра мы проснемся в свободной стране»

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  • 1.02.2020, 9:52
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«Завтра мы проснемся в свободной стране»
Фото: Getty Images

Как сторонники брексита в Лондоне прощались с ЕС.

Станция метро Вестминстер была переполнена, несмотря на довольно поздние для этого девять часов вечера. По эскалатору вниз спускалась женщина, в руках она держала собачку в жилетке, раскрашенной в британский флаг. "Вы только посмотрите, какой хороший брексит-мальчик! - кричали люди, поднимавшиеся наверх. - Сегодня, парень, просто твой день!"

Площадь была полна задолго до начала митинга. Корреспондента Би-би-си остановил парень в спортивной куртке и с короткой стрижкой. На щеке у него был нарисован флаг Великобритании. В руках банка пива, несмотря на строжайший запрет организаторов митинга употреблять алкоголь.

Фото: PA MEDIA

"Немцев к черту и французов, - объяснял он свое видение внешней политики страны после выхода из ЕС. - Итальянцев, наверное, тоже к черту. А вот поляков - нет, поляки - наши братья. Ты же ведь поляк, правильно? Нет? Ну и ладно, зато у меня бывшая девушка была из Кракова".

Остальная толпа была гораздо более миролюбива. Очень многие с флагами - их продавали у метро за один фунт или за три, в зависимости от размера. Еще многие со значками "Happy Brexit day" - аналогий с Новым годом добавляло еще и то, что время выхода Великобритании из ЕС было понятно до минуты.

Фото: Getty Images

На плакатах надписи: "Мы захотели - мы сделали", "Демократия драгоценна", "Спасибо богу, наконец-то свободны" и почему-то "Изменников под стражу" - без уточнения, каких именно.

Люди то и дело снимали происходящее на телефоны, отвлекаясь на приходящие пуши от разных британских СМИ. "Обратный отсчет. Что происходит в последние часы перед брекситом" - в основном, у них были такие заголовки.

На экране над сценой статично горела надпись "Празднование брексита", она погасла. И через несколько секунд толпа закричала, увидев кадры с одного из самых главных событий в стране в ХХ веке - в 1966 году национальная сборная выиграла чемпионат мира по футболу.

Фото: Getty Images

Видеоролик напомнил, как Великобритания вообще оказалась в Европейском союзе. Борьбу за экономическую независимость от континентальной Европы страна вела с 1950-х, в 1975-м большинство на референдуме проголосовало за то, чтобы оставаться в едином европейском экономическом пространстве, которое позже и стало основой для ЕС. Но дебаты о том, уйти или нет, продолжались в стране все последующие годы.

Толпа резко свистела, когда в видеоролике за единство с Европой высказывались, в основном, лейбористы. Консерваторов, а особенно Маргарет Тэтчер, приветствовали не менее громким криком.

Она произносила парламенту одну из своих знаменитых фраз: "Президент Еврокомиссии хочет, чтобы Европарламент был основой демократического общества, чтобы Еврокомиссия была главным руководящим органом, а совет министров - сенатом…" Завершение этой фразы: "Нет, нет, нет!" толпа прокричала единодушно.

К концу ролика люди на площади уже дышали как единый организм. Свист и крики "ублюдок" адресовались стороннику евроинтеграции, экс-премьеру Тони Блэру. Радостный вздох от появления на экране нынешнего премьера Бориса Джонсона и вновь недовольное гудение - при появлении на экране логотипа Би-би-си (голосовавшие за брексит считают, что корпорация была против них).

Ролик закончился, на экране появилась цифра - 17,4 миллиона. Столько граждан Великобритании в 2016 году проголосовало за выход из Евросоюза (против выхода - 16,1 миллиона; в Лондоне против брексита проголосовало 60% избирателей). Новую цифру: 3,5 года (столько времени прошло от референдума до выхода из ЕС) толпа встретила стоном.

"Леди и джентльмены, думаю, сегодня вы довольны", - на сцену вышел депутат парламента из партии брексита Ричард Тайс.

Толпа запела песню "Земля надежды и славы" - это неофициальный гимн Англии. Хор был стройным и единодушным. На экране появлялись слова - по типу караоке, но это было излишне, здесь каждый знал ее наизусть и пел от сердца.

"Завтра мы проснемся в свободной стране", - говорила Энн Уиддикомб. Она представляла партию брексита в Европарламенте.

"Мы сами будем решать, как торговать и как защищать наши границы, мы добивались этого 25 лет, и у нас великое будущее", - настаивала она.

"Поймите нас правильно: мы не против людей из Европы. Мы не ксенофобы, а они наши друзья и союзники, - говорил поддерживавший брексит бизнесмен Тим Мартин. - Мы рады европейцам, которые работают здесь и вносят свой вклад в развитие страны. Давайте вспомним и о противниках выхода из Европейского союза - это наши друзья, наши граждане".

Мартина поддержали, но не так ярко, как предыдущих ораторов.

Собравшиеся на площади очень хотели, чтобы о первых минутах выхода из ЕС пробили колокола Биг-Бена, но его сейчас ремонтируют. Вместо этого ближе к 23:00 на сцену вышел Найджел Фарадж. Он считается главным сторонником брексита и ему хлопали так, словно он забил один из голов за сборную в 1966 году.

Фото: Getty Images

"С брекситом мы станем еще более демократичными, самоуправляемыми, независимыми и, я надеюсь, гордыми, - провозгласил он. - Война кончилась. Давайте отпразднуем, как никогда раньше".

На экране в 23:01 появилась надпись "Мы вышли!"

Призыв Фараджа был услышан: в очереди в минимаркет у метро стояло уже несколько десятков человек.


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