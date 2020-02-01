Независимый блогер: Власти высоко оценили каждую секунду моего стрима 4 1.02.2020, 10:01

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Николай Масловксий

Фото: spring96.org

Николай Масловксий поставил на место судью и лжесвидетелей.

Судебное заседание над блогером Николаем Масловским прошло 31 января в суде Фрунзенского района г. Минска. Судья — Алла Скуратович, сообщает spring96.org.

Это уже третье заседание по одному и тому же делу блогера – за участие в акции за независимость 20 декабря 2019 г. Причины переноса заседаний — неточность в показаниях свидетелей и протоколах. Так, в первоначальном протоколе было указано, что Масловский был на акции 20 декабря с 18.00 до 18.35, однако блогер в качестве доказательств предоставил данные оператора сети МТС, которые подтвердили, что в это время он находился в совсем другом месте.

Сейчас же рассматривается новый протокол с указанием «уточненного» времени: Масловский принимал участие в шествии по проспекту Независимости с 18.55 до 19.20 часов. Свидетелями выступают все те же сотрудники ОМОНа Евгений Дудкин и Роман Жердецкий (которые были и на предыдущих судах).

Также было «уточнено», в чем же был одет Масловский на акции. Ранее показания свидетелей подтверждали, что блогер был одет в черное пальто, но потом выяснилось, что Масловский был все же в синей куртке.

Именно поэтому Масловский в начале третьего судебного заседания сделал ходатайство: об отводе свидетелей, так как они являются «заинтересованными в процессе лицами»:

«Уже на втором суде было видно, что сотрудники ОМОН занимаются подлогом», – отметил он.

Кроме этого Масловский заявил ходатайство об отводе судьи из-за ее необъективности, а также о предоставлении стенограммы предыдущих двух судов.

«Я имею право ознакомиться с делом!», – подчеркнул Масловский.

«С делом вы имели право ознакомиться до суда», – ответила судья.

«У меня не хватило времени. Я потратил на эти суды уже 4 дня. Я индивидуальный предприниматель, и если я не работаю (а хожу на суды), то я теряю деньги».

По всем ходатайствам суд отказал.

После опроса судом свидетелей Николай Масловский комментарует:

«На предыдущем суде свидетель Дудкин сказал, что смена у Жердецкого закончилась в 19 часов [во время акции 20 декабря]. Сейчас он говорит, что смена закончилась в 20 часов. Прошу суд обратить внимание на это».

После исследования видео-материалов (стрима из youtube-канала Масловского и видео, снятого сотрудниками ОМОН на акции) судья спрашивает у Дудкина:

«В связи с чем ваши показания отличаются от показаний на прошлом суде?»

«На прошлом суде я не [утверждал, что видел Масловского], а утверждал, что видел человека, похожего на него».

«В связи с чем ваши показания отличаются от показаний по времени на прошлом суде?», – уточняет судья.

«Ну я сказал, что видел человека, похожего на него»…

В конце судебного заседания Николай Масловский подчеркнул:

«Я считаю, что это попытка притянуть блогера. В своем стриме я четко сказал, что работаю на акции как блогер».

После перерыва судья выносит решение: штраф в размере 25 базовых величин (675 рублей)

«Таким образом, секунда проведенного мной стрима стоила мне почти 1 рубль»,– заключил блогер.