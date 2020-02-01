Вот и попили кофейку Александр Сотник

1.02.2020, 10:13

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Александр Сотник

Россия вступает в последний период путинизма.

Разбуди мента в суровую полночь и спроси: «А кто у нас – Х…ло воблоглазое?» - и тот мгновенно возбудится и, дырявя на ходу погоны под новую звездочку, потащит вас в судилище Басманное, где вас тотчас же и приласкают по всем правилам пещерной юриспруденции. Потому что не обязательно Х…ло по имени-отчеству называть и уточнять… Так что за подобное можно судить без именных уточнений.

И проблеяло оно, милостиво возвращая свободу израильтянке Нааме Иссахар: «Вы знаете, что указ о ее помиловании подписан, она, слава Богу, для нее это очень хорошо, не пересекала границу Российской Федерации». Какое милостивое! И ведь не спросишь: «А какого дьявола она делала в российской тюрьме, ежели границу не пересекала?» - потому что ответа не получишь.

Басманный районный суд арестовал на два месяца бывшего начальника отделения по борьбе с незаконным оборотом наркотиков УВД по ЗАО ГУ МВД Москвы Игоря Ляховца. И ведь сей мусор служил режиму верой и правдой. Так и сказал из-за решетки: «Не виноват я, это дело политическое!» И не поспоришь, ибо как дело-то было? – позвонили сверху со стрёмной заказухой, но пообещали насыпать новых звёздочек на погончики, а кто перед таким соблазном устоит? Взяли под козырек, подкинули фигуранту наркоту, и тут события приняли неожиданный оборот. Оказывается, всплыли интересы «больших людей», и случилось «системное кидалово». И вот результат: еще недавно ты был лицо суровое и официальное, а уже сегодня – неофициальное и судимое по всей строгости. И никакой Колокольцев, и уж тем более – Путин за тебя не вступится, а наоборот - насупит суровые брови и скажет: «Пора выдавить по капле все говно из внутренних органов»! И попробуй, возрази этому ассенизатору!

В год великого Победобесия каждое государственное чмо занято ветеранами. В деревне Богородицкое Смоленской области прошел парад для одного ветерана. 200 военных эксклюзивно прошлепали военными ластами перед едва стоявшим на ногах стариком, когда-то освобождавшим Ленинград от «фашистской блокады». И ведь почти все лживо в этом сообщении, кроме реального ветерана Михаила Семеновича, который, действительно, воевал на Ленинградском фронте. А лживо – потому что о стариках надо заботиться ежедневно, а не ловить победобесный хайп; а еще – потому что сам миф о блокаде – гнилое советское вранье, ибо блокада – рукотворный ад сталинских стратегов. А еще – стыдно от того, что к 75-летию подписания Акта о капитуляции Германии, ветеранам-победителям, коих и осталось-то пара десятков тысяч, Кремль выделит с царского плеча 75 тысяч рублей в виде подарка. Тот самый Кремль, что верещит о «великой и самой богатой в мире державе». Но если великая и богатая – то почему по 75 миллионов рублишек-то не подарить? Или Ротенбергам нужнее? Наверное, да, потому что в оккупированном Крыму нынешние оккупантки в дорогих шубах заявились к бабушке – участнице войны – и подарили ей батон к чаю! Дескать, «Мерси, бабуля, за победу, и вот – держи батон к обеду. От благодарного сердца оторвали руками кормящих потомков!»

А чтобы никто не глумился над нашими святынями – неугомонный гарант поручил рассмотреть вопрос об ужесточении наказания за оскорбления в интернете. Теперь глава АПэшечки Антон Вайно и премьер-министр Михаил Мишустин до 1 июля 2020-го должны проработать вопрос об усилении ответственности за оскорбление в Сети, а также улучшении механизмов опровержения недостоверной информации в интернете. Врать отныне можно только официальным парнокопытным. Остальным – заткнуться и не блеять, а то разобидимся, забодаем и затопчем. А еще Путин дал поручение главе ФСБ Бортникову и главе МВД Колокольцеву подготовить предложения создать единую базу данных жертв политических репрессий. В переводе на правдивый это означает «подчистить архивы», «чтобы ни одна правозащитная вражина до правды не докопалась». И с чего бы именно сейчас Путин озаботился базой репрессированных? А с того, что грядет воссоздание нового ГУЛАГа – современного и модернизированного, и для этого необходимо подвести псевдо-историческую фактографию: «На самом деле, все было не так страшно. Это враги понапридумывали, всякие Гинзбурги, Шаламовы, а в реальности люди отбывали заслуженное наказание по законным приговорам…»

Россия вступает в последний, самый мрачный и суровый период путинизма – с расцветом репрессий, торжеством страха и вакханалией подлости. Причем, никто не сможет чувствовать себя в безопасности, кроме самых близких Путину людей. Плебея можно упечь за решетку по любому обвинению, включая банально-бытовое «украл-выпил-в тюрьму», ибо само государство отожмет население до последней копейки, и останется только красть по мелочевке. В Симферополе кассир ударил мужчину в живот – за то, что тот попытался стащить банку растворимого кофе. Больше не стащит, ибо разрыв селезенки привел беднягу к патологоанатому. Вот и попил кофейку. С чиновниками тоже никаких церемоний: Путин призвал быть нетерпимее к хамству, потому что «перед законом все должны быть равны». Вот и славно: одно Х…ло, один Рейх, один страх. Перед его милостью и гневом все равны, и все одинаково трепещут. Плюнет или поцелует? К сердцу прижмет или к черту пошлет? В рай, товарищи. Все – в рай…

Александр Сотник, sotnik-tv.com