В Китае коронавирусом заразились почти 12 тысяч человек 7 1.02.2020, 10:50

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Умерли уже 259.

В Китае количество погибших от нового коронавируса возросло до 259 человек, еще 72 человека выздоровели и были выписаны. Об этом сообщает государственный комитет КНР по вопросам здравоохранения.

За последние сутки умерли 46 человек.

Зафиксировано 11 791 подтвержденных случаев заболевания по всему Китаю. У 17 988 человек — подозрение на заражение коронавирусом. Еще 118 478 человек проходят медицинское обследование, поскольку контактировали с зараженными. Количество погибших возросло до 259 человек. Всего 252 пациента выздоровели и были выписаны.

Коронавирус фиксируется не только в Китае. Были случаи заболевания в Таиланде, Гонконге, Японии, Сингапуре, в Австралии и на Тайване, в Малайзии, Макао, США и Южной Корее, во Франции, Германии и ОАЭ, России, в Канаде, Вьетнаме и Италии, Финляндии, Камбодже, Непале, Филиппинах, Индии и Шри-Ланке.

Как защитить себя от китайского коронавируса

Какие у него симптомы?

Симптомы коронавируса напоминают симптомы простуды или гриппа: это насморк, кашель, боль в грудной клетке, конъюнктивит, повышенная температура, головная боль, слабость, тошнота и даже диарея.

Как не заразиться?

Чтобы не заразиться коронавирусом, нужно:

избегать контактов с людьми, у которых уже есть симптомы инфекционных заболеваний;

после посещения улицы мыть руки водой с мылом не менее 20 секунд;

если мыло и вода недоступны, то как можно чаще протирать руки антисептическими средствами на спиртовой основе;

стараться не касаться руками лица;

в общественных местах носить медицинские маски;

при чихании или кашле прикрывать рот и нос бумажной салфеткой;

если вы сейчас в Китае, то лучше не контактировать с животными, птицами, не посещать рынки морепродуктов, живой птицы и животных, фермы, не есть сырые или недостаточно термически обработанные продукты животного происхождения, в том числе молоко, яйца, мясо, птицу, морепродукты.

Что делать, если кажется, что заразился?

При первых симптомах простуды сразу же обратиться к врачу — участковому терапевту или врачу общей практики.

Как лечат коронавирус?

Специфического лечения от коронавируса нет. Важно вовремя снять интоксикацию, оказать респираторную поддержку, назначить жаропонижающие препараты.