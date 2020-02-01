Владислав Михальчук стал первой звездой матча «Принс-Джордж» — «Трай-Сити» 1 1.02.2020, 10:53

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Владислав Михальчук

Белорус забросил шайбу и отдал две результативные передачи в течение шести с половиной минут.

Нападающий "Принс-Джорджа" Владислав Михальчук признан первой звездой победного матча Западной хоккейной лиги (WHL) против "Трай-Сити" (5:1). Белорус забросил шайбу и отдал две результативные передачи в течение шести с половиной минут в третьем периоде, что и предопределило успех хозяев льда, сообщает pressball.by.

Михальчук закончил встречу с показателем полезности +3.

"Принс-Альберт" с Алексеем Протасом и Ильей Усовым в составе дома одолел "Летбридж" Данилы Паливко — 4:1. В активе Протаса "ассист", три броска и +2 в графе "+/-". Усов отметился заброшенной шайбой и показателем полезности +1. Паливко исполнил один бросок и заработал малый штраф при показателе полезности 0.