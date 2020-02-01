«Жена несла Ельцина по жизни, как хрустальную вазу» 3 1.02.2020, 11:29

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Чем, кроме политики, запомнился первый президент РФ.

Можно долго говорить о той роли, которую сыграл этот человек в истории новейшего времени, но оставим это политическим экспертам. Борис Ельцин был настолько яркой и одиозной личностью, что спустя много лет есть тысячи поводов восхититься, удивиться и возмутиться теми личными поступками, которые он совершал в своей жизни. В день рождения первого президента России журналисты tut.by собрали самые популярные упоминания о нем в Сети.

Для начала — немного истории. Борис Ельцин родился 1 февраля 1931 года в селе Бутка Уральской области. Жизнь малыша началась с неприятного эпизода, о котором Борис Николаевич не раз вспомнит в дальнейшем:

«Рождаемость в уральских деревнях была высокая. Но из-за того, что почти всех священников репрессировали, крестили в церкви раз в месяц. Визжащего ребеночка батюшка окунал с головой в купель, вынимал, нарекал именем и записывал в церковную книгу. Родители подносили священнику стакан бражки, самогонки, водки. До маленького Ельцина очередь дошла, когда священнослужитель уже с трудом держался на ногах: батюшка опустил дитя в купель, а вынуть… забыл. Отец и мать, стоявшие поодаль, не сразу сообразили, куда исчез ребенок. А когда поняли, мама с криком подскочила и выловила Бориса со дна этой бадьи. Откачали!..» — вспоминал рассказ Ельцина его близкий друг украинский литератор Виктор Женченко.

Семья Ельциных — была семьей раскулаченных крестьян.

«До революции хозяйство отца было кулацкое, он имел водяную и ветряную мельницу, имел молотильную машину, имел постоянных батраков, посева имел до 12 га, имел жатку-самовязку, имел лошадей до пяти штук, коров до четырех штук…» — рассказывал сам Борис Николаевич.

За «излишнюю» собственность и чрезмерное трудолюбие в тридцатых годах большевики «попросили» семью за Урал. А в 1934 году арестовали отца маленького Бориса — строителя Николая и его дядю — Адриана за то, что «проводили систематически антисоветскую агитацию среди рабочих… и так далее».

Арестовали, но как ни странно, не расстреляли: все-таки до страшного 1937-го оставалось еще целых три года. Зато выселили семью изменника — жену Клавдию Васильевну и трехлетнего Борю из барака. Спасибо приютила жена еще одного такого же заключенного. Здесь они и встретили отца, досрочно освобожденного из тюрьмы за примерное поведение. Здесь же родился и второй сын — брат Бориса — Михаил.

Вскоре семья возвращается на Урал, и школьные годы Бориса проходят в городе Березники Пермской области. Будущий первый президент России любил похулиганить, как и все мальчишки его возраста. За что чуть не поплатился жизнью. Как-то ночью он проник в здание местной церкви, которую перепрофилировали под склад боеприпасов, где стащил две гранаты. Вместе с товарищами решили проверить, что там у снарядов внутри. Несколько ударов молотком — и оглушительный взрыв. Пострадал только Борис: от мучительной боли в левой пострадавшей руке он несколько раз терял сознание по дороге в больницу. Медики под расписку отца ампутировали ему два пальца.

Без приключений не обошлось и обучение в школе. Из воспоминаний Виктора Женченко:

«Когда выпускникам вручали свидетельства за седьмой класс и все выступавшие благодарили учителей, отличник Борис Ельцин тоже произнес речь. Много теплых слов адресовал педагогам, учивших школьников хорошему, а о классной руководительнице сказал, что она не имеет права быть воспитателем детей, потому что издевалась над учениками: могла унизить парня перед девочкой, ударить тяжелой линейкой, поставить в угол, заставляла детей делать уборку в своем доме, собирать по всему поселку пищевые отходы для ее поросенка.

Присутствующие, конечно, были в шоке. На следующий день директор собрал педсовет, который постановил: вместо свидетельства выдать Боре Ельцину справку о том, что он прослушал курс семилетки без права поступать в восьмой класс на всей территории страны… Дома отец взялся было за ремень, но Борис впервые в жизни перехватил его руку и сказал: „Все. Дальше я буду воспитывать себя сам…“. Пошел в районо, гороно, горком партии. И все-таки добился справедливости!»

В 1950 году Борис Ельцин поступает в Уральский политехнический институт на строительный факультет, который спустя пять лет успешно оканчивает, получив квалификацию «инженер-строитель». Его распределяют в строительный трест и назначают начальником одного из участков.

Однажды в качестве подчиненных Ельцину достались строптивые работники с уголовным прошлым. После одного из конфликтов Борис Николаевич отказался подписывать им наряды за несделанную работу. И когда на следующий день один из них напал на него с топором в руках — тоже не растерялся и заорал: «Пошел вон!».

Работник трухнул, и его как будто ветром сдуло. А карьерный рост Ельцина быстро пошел в гору, и вот уже к 1966 году Борис стал директором Свердловского домостроительного комбината. Чуть было не стал обладателем ордена Ленина за свои труды, только вот как раз накануне награждения рухнула пятиэтажка, возведенная его предприятием.

Вместо наказания последовал перевод на партийную работу в Свердловский обком КПСС. Его предшественник на посту секретаря рассказывал:

«Так получилось, что несколько моих друзей учились вместе с Ельциным. Я решил спросить их мнение о нем. Они говорили, что он властолюбив, амбициозен, что ради карьеры готов переступить даже через родную мать. «А если ему дать задание?» — спрашиваю. Они говорят: «Любое задание начальства он разобьется в лепешку, но выполнит».

Он и выполнял: улучшил снабжение области продуктами питания, увеличил объемы строительства сельхозпроизводств, покончил с талонами на молоко и инициировал создание метрополитена.

И вот в конце 1985 г. он уже утвержден на должность первого секретаря Московского горкома партии. Здесь сразу начались конфликты с главой государства — Михаилом Горбачевым. Спустя два года руководитель страны волевым решением снимает Ельцина с должности, и тот якобы пытается покончить с собой. Знающие ситуацию изнутри люди говорили, что не было никакого суицида. А вот грамотно разыгранная карта, чтобы дискредитировать всю верхушку КПСС, — была. Горбачев отчаянно пытался подружиться с зарубежными лидерами, а после этого «как бы самоубийства» все попытки с треском провалились.

Хотя, возможно, Ельцин все-таки пытался что-то с собой сделать: в то время у него начинаются проблемы с алкоголем, который мог спровоцировать на самые неожиданные поступки.

Конечно, огромным сдерживающим фактором была жена — Наина Иосифовна. Они были вместе с институтских времен: учились на одном курсе и жили в одной общаге. В 1965-м сыграли скромную комсомольскую свадьбу.

«Она несла мужа по жизни, как хрустальную вазу!» — скажет позже кто-то. Подарила двух прекрасных дочерей, всегда ждала его дома с ужином, гладила рубашки, делала массаж больной спины и даже спасала от похмелья.

А вот он, говорят, не всегда щадил ее женскую гордость. В правительстве ходили легенды о его пристрастии к противоположному полу. Как доказательство — видео с одной из официальных встреч, которое долгое время гуляет по Сети.

А вот с королевой Великобритании Елизаветой II Ельцин, конечно же, вел себя куда как более сдержанно.

Эксцентричным поведением Борис Ельцин не раз отмечался в зарубежных поездках. Ему ничто не мешало поиграть на ложках во время официального обеда с главами других государств и даже выстучать ритм этими самыми ложками по головам некоторых сидящих по соседству. Или выхватить палочку у дирижера оркестра и начать управлять музыкальным коллективом самостоятельно. Так было в августе 1994 года во время визита в Германию.

Американские СМИ в 1995 году долго мусолили на своих страницах историю о вроде как пьяном Ельцине, который, будучи с официальным визитом в США, вдруг вышел на улицу в одном нижнем белье и начал ловить такси. Хотел ехать за пиццей, но подоспевшая служба безопасности помешала. Узнав о случившемся, президент Билл Клинтон (к слову, также не раз скомпрометированный из-за своего поведения) отреагировал очень сдержанно: «Мы никогда не должны забывать, что даже пьяный Ельцин лучше, чем большинство непьющих альтернативных кандидатур».

Подобно американскому президенту, альтернативы Ельцину, вероятно, не видел и народ России. А может быть, людям просто понравилась его предвыборная кампания перед вторым президентским сроком: «Голосуй или проиграешь». Во время огромного концертного тура в поддержку кандидата Ельцина зажигали самые яркие тогда звезды эстрады. Ну и Борис Николаевич с ними заодно.

Пел, танцевал, а еще виртуозно играл в теннис. Особенно любил назначить пару товарищеских встреч с оппонентами или соратниками по политическому блоку. Ну как тут не проголосовать за такого кандидата?

Ельцин успешно становится у руля России второй раз подряд. Во время этого срока его частенько подводило здоровье, но спуска, тем не менее, он никому не давал. Чего стоит только одно его выступление, которое сейчас уже стало мемом: «Не так сели».

На очередном важном заседании он неожиданно прервал свое выступление, обратив внимание, что министр внутренних дел Сергей Степашин, назначенный еще и первым вице-премьером, сидит слишком далеко от тогдашнего главы правительства Евгения Примакова.

Новогоднее обращение 31 декабря 1999 года расставило все по своим местам:

«Дорогие друзья! Дорогие мои! Сегодня я в последний раз обращаюсь к вам с новогодним приветствием. Но это не все. Сегодня я в последний раз обращаюсь к вам как президент России».

Исполняющим обязанности президента был назначен председатель правительства Владимир Путин. А Ельцин ушел на пенсию. Правда, он и там оставался весьма активным: создал благотворительный фонд имени самого себя, открывал памятник самому себе на территории одного из пансионатов Иссык-Куля, ездил на любимый Кубок Дэвиса и много путешествовал. Наконец-то смог побольше проводить времени с семьей, которая к тому моменту сильно разрослась.

Смерть его 23 апреля 2007 года стала большой неожиданностью. Да, все знали, что у Бориса Ельцина большие проблемы с сердцем, но на этот раз его госпитализировали совсем не по этой причине, а из-за простуды. Однако оказалось, что простое заболевание спровоцировало полиорганную недостаточность. Политика не сумели спасти даже самые лучшие врачи.

После отпевания в храме Христа Спасителя — почему-то не как «раба Божьего», но как «новопреставленного первого президента России Бориса Николаевича», его похоронили на Новодевичьем кладбище с воинскими почестями, а все государственные каналы вели трансляцию траурной церемонии в прямом эфире. Некоторое время спустя на его могиле появился памятник — гигантский триколор, флаг страны, чьим первым президентом он стал.