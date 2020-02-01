«Ходить на работу, чтобы выгуливать платье» 5 1.02.2020, 12:02

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Фото: spring96.org

Как выглядит дискриминация на рынке труда в Беларуси.

Дискуссия «Дискриминация на рынке труда. Что делать» прошла 29 января в минском Пресс-клубе. Организаторами мероприятия выступили международное общественное объединение «Гендерные перспективы» и Пресс-клуб, сообщает spring96.org.

Исследовательница Елена Артеменко презентовала результаты социологического опроса с использованием качественной методологии — глубинного интервью среди людей, которые когда-либо подвергались дискриминации в трудовой сфере по гендерному признаку. Это — продолжение большого исследования «Гендерная дискриминация на рынке труда и при приеме на работу», с результатами которого можно ознакомиться здесь. Внимание в нем было сосредоточено на количественных показателях. Среди основных выводов:

«Дискриминация на рынке труда — актуальная и распространенная проблема: с ней сталкивались 85,0% белорусов (89,6% женщин и 80,4% мужчин). Четверть белорусов (24,7%) подвергались дискриминации, но не отдавали себе в этом отчет. При этом женщины чаще сталкиваются с дискриминацией в связи со своей ролью».

Помимо этого, в исследовании было дано количественное измерение реакции людей, ощутивших на себе дискриминацию. К сожалению, результаты неутешительны: «31,5% […] смиряются с ситуацией, а 42,6% респондентов хотят что-либо предпринять, но ничего не делают».

Фото: spring96.org

Почему так происходит? Попытка дать ответ была сделана в рамках качественного подхода к исследованию — с использованием метода глубинного интервью. Об этом и рассказала исследовательница Елена Артеменко в дискуссии «Дискриминация на рынке труда». Итак, каковы барьеры к отстаиванию своих прав:

Страх последствий (например, увольнения), когда последствия от защиты прав для человека более критичны, чем сама дискриминация;

Негативное отношение к защите прав как к доносительству, опубличиванию личных проблем;

«Еще, может, белорусский менталитет срабатывает, мол, как-то страшно, а вдруг потом палки в колеса будут ставить, ты, мол, сходи, а мы посмотрим, что получится. Конечно, молодежь еще как-то пытается, а люде постарше думают, вот, я сейчас все потеряю, а куда мне в таком возрасте потом идти?» — поделилась одна из респонденток во время исследования.

Отсутствие солидарности в коллективе, отказ от солидарных действий;

«Заведи себе мужчину, пусть тебя обеспечивает, все завели, ты можешь просто ходить на работу, выгуливать платья, — рассказала о реакции коллектива одна из респонденток. — Я единственная забрала свои деньги и на этом мы расстались. То есть организоваться более масштабно всегда проблемно».

Представление о несерьезности проблемы дискриминации, в частности, сексуальных домогательств;

«Я возмущалась, а они смеялись и говорили, что это нормально. Он мужик».

Исследование также показало, что если респондентки и предпринимали хоть какие-то действия как реакцию на дискриминацию, то чаще всего ими было увольнение — из-за разочарования в работодателе, а также из-за обиды и чувства несправедливости:

«Я была готова возглавить направление, все для этого делала, и в коллективе все были уверены, что меня повысят. Но взяли мальчика. Директор сказал — будет растить себе замену, а это может быть только мужчина. Было очень обидно. Я уволилась не сразу, но понятно было, что нам не по пути».

Фото: spring96.org

Ответ на вопрос, почему же люди не защищают свои права, был задан во время дискусси Ирине Альховке, председательнице правления МГО «Гендерные перспективы»:

«Для того, чтобы защищать свои права, нужно знать, что они есть, — отметила Ирина Альховка. — И чтобы понять, что вы подвергаетесь дискриминации, нужна определенная умственная работа. Я могу привести пример, когда мы помогали юридически одной женщине (правда, в ситуации домашнего насилия). Когда дело дошло до суда, она спрашивала: «А кто этот мужчина в синем пиджаке?», указывая на прокурора. Мы имеем низкую правовую грамотность, и ее нужно повышать».

Фото: spring96.org

Но даже если человек прошел сквозь эти барьеры и начал защищать свои права в суде, то здесь также может возникнуть множество проблем, отметила юристка «Гендерных преспектив» Вероника Поцепня:

«Что может сделать человек в теории и с чем он может столкнуться на практике? Например, если вам отказали в процессе трудоустройства и вы считаете это основание дискриминационным, то закон говорит, что для доказательств следует обратиться за письменным ответом к нанимателю, и тот в течение трех дней должен предоставить разъяснения, почему он не взял вас на работу. Но в реальности – какой работодатель будет его давать?»

Еще одна проблема: вам отказали при приеме на работу, например, потому что «вы женщина и у вас есть дети». Вы записали ответ нанимателя на диктофон и хотите его предоставить на суде в качестве доказательства дискриминации, но:

«Суд принимает во внимание доказательства, полученные «правильным» путем, – объясняет юристка. – То есть, согласно закону, прежде чем произвести аудио- или видео-запись, вы должны предупредить человека, которого собираетесь записать. Но можете ли вы представить ситуацию, когда вы предупреждаете нанимателя о том, что записываете, а потом ждете, что он вам действительно что-то скажет о причинах отказа?»

Фото: spring96.org

Дискуссия «Дискриминация на рынке труда. Что делать» – это первая из двух дискуссий на тему дискриминации на рынке труда в Беларуси. Следующая запланирована на 12 февраля и будет затрагивать тему «декретофобии» в отношении к соискательницам.