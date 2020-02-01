Месси в 19 лет забивал вдвое реже, чем Эрлинг Холанд 2 1.02.2020, 12:14

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Сенсационный норвежец опережает график Роналдо и Марадоны.

О нем заговорили после молодежного чемпионата мира-2019 (U-20) в Польше. Блондин с лицом хулигана вколотил в ворота несчастного Гондураса девять мячей.

Такое в принципе вряд ли кто-то сможет повторить. И как забивал Эрлинг Холанд! Мячи на любой вкус: в верхние, нижние углы, бил мощно, реализовал самостоятельно заработанный пенальти, пишет pressball.by.

Never has the #U20WC seen a hat-trick of hat-tricks in one game

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🇳🇴 Erling Haland, ladies and gentlemen 👇 pic.twitter.com/w6O9CljOh6 — FIFA.com (@FIFAcom) May 31, 2019

Экс-игрока "Ноттингем Форест", "Лидса" и "Манчестер Сити" Альфа-Инге Холанда наверняка переполняла гордость за сына.

Но Гондурас — не Испания. Можно было подумать, что для норвежца просто сошлись звезды (скандинавы-то даже из группы не вышли, уступив уругвайцам и новозеландцам). Но настал час дебютировать в Лиге чемпионов с "Зальцбургом"… Холанд, не церемонясь, начал с хет-трика — "Генк" был размазан 6:2.

Норвежец забил и в каждом из следующих четырех туров ЛЧ. В пяти матчах главного еврокубка подряд забивали лишь Криштиану Роналду, Роберт Левандовски, Неймар, Алессандро Дель Пьеро и Сергей Ребров. Но никто прежде не делал это в пяти встречах с момента дебюта.

Куда только не отправляли "норвежскую комету" ("norske kometen" — так Эрлинга прозвали на родине), но следующее приземление случилось в Дортмунде. В двух первых матчах бундеслиги Холанд забил пять мячей — на подобное прежде не замахивался никто. Понадобилось 56 минут...

ПО ГРАФИКУ ЛУЧШИХ

Итого в сезоне-2019/20 у Холанда на клубном уровне 33 гола в 24 играх. В попытках оценить перспективы 19-летнего уникума этот показатель уже сравнивают со статистикой легенд мирового футбола.

1,38 гола за матч — никто из европейских форвардов прямо сейчас не может приблизиться к эффективности Эрлинга.

Голы распределяются так:

— 16 мячей в 14 матчах чемпионата Австрии;

— 4 гола в 2 матчах Кубка Австрии;

— 8 голов в 6 матчах Лиги чемпионов;

— 5 голов в 2 матчах чемпионата Германии.

Другими словами, Холанд забивает в среднем по мячу каждые 46 минут! Февраль едва стартовал, и до окончания клубного сезона целых четыре месяца. Естественно, статистика еще может ухудшиться, но пока цифры поражают.

Например, Диего Марадона до того, как ему исполнилось 20 лет, успел забить 108 голов в Аргентине. В сезоне-1980, когда ему было 19, легендарный форвард положил 43 мяча в 45 играх за "Архентинос Хуниорс".

Роналдо, которого называли Феноменом, в 18 лет сделал себе имя в ПСВ. В сезоне-1994/95 бразилец забил в чемпионате Нидерландов 30 мячей за 33 игры, если приплюсовать еврокубки — 33 гола в 35 матчах. В следующем году, когда он был того же возраста, что и Холанд, Роналдо получил травму и провел гораздо меньше встреч — 18 голов в 19 играх сезона на клубном уровне.

19-летний Лео Месси в сезоне-2006/07 забил 17 голов в 36 играх за "Барселону". Пройдет пять лет — и аргентинец станет рекордсменом "Барсы" по количеству мячей во всех турнирах за один сезон (2011/12): 73 гола.

Французский молодой гений Килиан Мбаппе всего на два года старше "норвежской кометы". Сезон-2018/19 он начинал в 19-летнем возрасте и забил за "ПСЖ" 39 голов в 43 матчах во всех турнирах:

— 33 гола в 29 матчах чемпионата Франции;

— 2 гола в 4 матчах Кубка Франции;

— 4 гола в 8 матчах Лиги чемпионов.

ХУЛИГАН

Холанд родился в не самой футбольной стране, он выглядит слегка неотесанным, но его уверенность и хладнокровие поражают. Вот что говорят о форварде лучшие друзья.

— Это потому, что ему все равно. Вот и все. У него в голове порядок, он просто веселится. Давление? Да его это вообще не парит! — описывает Эрлинга 20-летний Эрик Ботхейм, нападающий "Русенборга".

— В некотором смысле я удивлен, а если подумать, не удивлен. Я знаю, какая сила у него в голове, в характере. Он так расслаблен и в то же время верит в себя. Для него это словно обычные дни на обычной работе. Он любит играть под давлением, — добавляет 19-летний Эрик Сандберг, защитник клуба "Лиллестрем".

Ботхейм рассказывает, что Холанд был "настоящим ублюдком", когда подростки познакомились в 12 лет, а Сандберг вспоминает, что Эрлинг с первого взгляда производил впечатление "жесткого типа".