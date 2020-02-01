Жена продюсера «Ляписа Трубецкого» нарисовала клип для Drum Ecstasy
- 1.02.2020, 12:25
Главным героем видео стал Марк Цукерберг.
Группа Drum Ecstasy представила новый клип на композицию "De l'air". Это очередное произведение группы с человеческим голосом, на этот раз на французском языке. За визуальную часть клипа отвечала художница Дарья Колмыкова — жена продюсера "Ляписа Трубецкого" Евгения Колмыкова, сообщает euroradio.fm.
"Спасибо Филу! Он доверил мне рисовать рисунки к новому клипу DrumEcstasy. Это мой первый подобный опыт. Очень интересно!" — написала художница на своей странице в Фейсбуке.
Интересно, что в клипе музыканты поднимают вопросы пуританской политики Фейсбука, а главным героем видео становится Марк Цукерберг.
Перевод текста на русский язык звучит так:
Хватит душить!
На волю! Воздуха!
Воздуха!Воздуха! Хватит душить!
Свободы!
Воздуха!Воздуха!Воздуха!
Поднимите голову!
Нечего скрывать!
Нет стыда!Нет стыда!Нет стыда!
Открой глаза!
Смотри на меня!
Нет стыда!Нет стыда!Нет стыда!