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Жена продюсера «Ляписа Трубецкого» нарисовала клип для Drum Ecstasy

  • 1.02.2020, 12:25
Жена продюсера «Ляписа Трубецкого» нарисовала клип для Drum Ecstasy

Главным героем видео стал Марк Цукерберг.

Группа Drum Ecstasy представила новый клип на композицию "De l'air". Это очередное произведение группы с человеческим голосом, на этот раз на французском языке. За визуальную часть клипа отвечала художница Дарья Колмыкова — жена продюсера "Ляписа Трубецкого" Евгения Колмыкова, сообщает euroradio.fm.

"Спасибо Филу! Он доверил мне рисовать рисунки к новому клипу DrumEcstasy. Это мой первый подобный опыт. Очень интересно!" — написала художница на своей странице в Фейсбуке.

Интересно, что в клипе музыканты поднимают вопросы пуританской политики Фейсбука, а главным героем видео становится Марк Цукерберг.

Перевод текста на русский язык звучит так:

Хватит душить!

На волю! Воздуха!

Воздуха!Воздуха! Хватит душить!

Свободы!

Воздуха!Воздуха!Воздуха!

Поднимите голову!

Нечего скрывать!

Нет стыда!Нет стыда!Нет стыда!

Открой глаза!

Смотри на меня!

Нет стыда!Нет стыда!Нет стыда!


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