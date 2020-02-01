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Глава Госдепа: США заинтересованы в независимой Беларуси

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  • 1.02.2020, 12:43
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Глава Госдепа: США заинтересованы в независимой Беларуси

Вашингтон готов поддерживать суверенитет нашей страны.

Госсекретарь США Майк Помпео заявил сегодня в Минске, что Вашингтон готов поддерживать суверенитет и независимость Беларуси, передает interfax.by.

"Мы намерены и дальше работать для того, чтобы Беларусь была суверенна и независима. Я понимаю, это то, что вы хотите", — сказал Майк Помпео.

Напомним, это первый визит руководителя Госдепа США в Беларусь с 1994 года. Накануне лидеры белорусских оппозиционных партий обратились с письмом к Майку Помпео. В своем обращении к госсекретарю США оппозиционные политики обратили внимание на важность честных выборов и призвали его помнить об обязанностях Вашингтона по Будапештскому меморандуму. Обращение на английском языке было передано через посольство США в Минске.


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