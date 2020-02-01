Фотофакт: Как искали бомбу в скандальном ресторане «Поедем поедим» 1.02.2020, 12:52

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На место выехали милиционеры, саперы внутренних войск, спасатели, медики.

Вечером 31 января на электронную почту минской милиции пришла информация о минировании двух ресторанов — "Поедем поедим" и "Кушавель". На место выехали милиционеры, саперы внутренних войск, спасатели, медики. Из зданий эвакуировали "несколько человек". Однако никаких взрывчатых веществ там не нашли, сообщает euroradio.fm.

Силовики устанавливают лицо, приславшее ложное сообщение об опасности, информирует в Telegram пресс-служба МВД.

По факту "заведомо ложного сообщения об опасности" Следственный комитет возбудил уголовное дело.

"Кушавель" находится по проспекту Победителей, а "Поедем поедим" — недалеко от Куропат, народного мемориала, созданного на месте массовых захоронений репрессированных советским режимом. Против последнего с 2018-го проходят акции протеста. В этом году за ресторан даже заступился Александр Лукашенко.