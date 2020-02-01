В Москве Прилепин, Охлобыстин и Сигал проводят съезд «новой партии» 8 1.02.2020, 13:27

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Захар Прилепин

Движение называется «За правду».

В Москве проходит учредительный съезд движения "За правду", которое, как ожидается, будет преобразовано в политическую партию. Основателем движения стал писатель, заместитель художественного руководителя МХАТ имени Горького и бывший "майор" поддерживаемых Россией сепаратистов "ДНР" Захар Прилепин, сообщает svoboda.org.

Прямо сейчас в Москве создают новую партию «За правду». Ее основатель, писатель Захар Прилепин.



На фото: Стивен Сигал, Иван Охлобыстин и Вадим Самойлов. Охлобыстин уже успел озвучить свои претензии к действующей Конституции РФ. Артиста смущает, что закон запрещает идеологию. pic.twitter.com/OgjXpDCTqf — PR® (@max69xam) February 1, 2020

Кроме Прилепина, в съезде участвуют актёр Иван Охлобыстин, получивший недавно российское гражданство американский актёр Стивен Сигал, режиссёр Эдуард Бояков, бывший советник так называемого главы "ДНР" Александр Казаков, проведший на Украине более 5 лет в тюрьме Евгений Мефёдов. Музыкант Вадим Самойлов исполнил песню "На Берлин", в которой спел о войне в Донбассе и Сирии.

Программа новой партии очевидна из выступления Прилепина на открытии съезда. "Движение За Правду – претендует на власть, добивается власти, имеет право на власть", сказал он, отметив, что необходимо создать "ополчение", "способное обеспечить сохранение России при любых трансферах власти".

"Если б подобное ополчение имелось в России в 2014 году, границы ДНР и ЛНР проходили бы радикально дальше. И, как минимум, мы бы имели Харьковскую, Херсонскую и Одесскую народные республики" - сказал писатель.

"Все уверяющие нас, что в 21 веке проблемы нужно решать цивилизованно, на самом деле желают исключительно нашей капитуляции. В понятие цивилизованно мы вкладываем один смысл: всё, что способствует сохранение, усилению и расширению русской цивилизации – цивилизованно", заявил Прилепин. Он выступил против улучшения отношений России с Западом, назвав его "капитуляцией". По мнению лидера движения, России нужна "полная продовольственная, финансовая и политическая независимость", а также "экспансия".

Сигал выступил на съезде на английском языке. Он сказал, что выступает за мир во всём мире и против пропаганды.

Прилепин сказал, что победа партии на выборах в Госдуму в 2021 году - это "задача-минимум".

На съезде также обсуждали поправки к конституции России. Прилепин входит в комиссию при Владимире Путине, которая обсуждает поправки.

Недавно "Ведомости" и "Коммерсантъ" со ссылкой на свои источники писали, что в Кремле разрабатывают стратегию подготовки к выборам в Госдуму, которая предусматривает, в частности, участие в них большого количества малых партий-"спойлеров", которые могли бы размыть голоса тех, кто не готов голосовать за "Единую Россию".