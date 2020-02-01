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В Москве Прилепин, Охлобыстин и Сигал проводят съезд «новой партии»

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  • 1.02.2020, 13:27
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В Москве Прилепин, Охлобыстин и Сигал проводят съезд «новой партии»
Захар Прилепин

Движение называется «За правду».

В Москве проходит учредительный съезд движения "За правду", которое, как ожидается, будет преобразовано в политическую партию. Основателем движения стал писатель, заместитель художественного руководителя МХАТ имени Горького и бывший "майор" поддерживаемых Россией сепаратистов "ДНР" Захар Прилепин, сообщает svoboda.org.

Кроме Прилепина, в съезде участвуют актёр Иван Охлобыстин, получивший недавно российское гражданство американский актёр Стивен Сигал, режиссёр Эдуард Бояков, бывший советник так называемого главы "ДНР" Александр Казаков, проведший на Украине более 5 лет в тюрьме Евгений Мефёдов. Музыкант Вадим Самойлов исполнил песню "На Берлин", в которой спел о войне в Донбассе и Сирии.

Программа новой партии очевидна из выступления Прилепина на открытии съезда. "Движение За Правду – претендует на власть, добивается власти, имеет право на власть", сказал он, отметив, что необходимо создать "ополчение", "способное обеспечить сохранение России при любых трансферах власти".

"Если б подобное ополчение имелось в России в 2014 году, границы ДНР и ЛНР проходили бы радикально дальше. И, как минимум, мы бы имели Харьковскую, Херсонскую и Одесскую народные республики" - сказал писатель.

"Все уверяющие нас, что в 21 веке проблемы нужно решать цивилизованно, на самом деле желают исключительно нашей капитуляции. В понятие цивилизованно мы вкладываем один смысл: всё, что способствует сохранение, усилению и расширению русской цивилизации – цивилизованно", заявил Прилепин. Он выступил против улучшения отношений России с Западом, назвав его "капитуляцией". По мнению лидера движения, России нужна "полная продовольственная, финансовая и политическая независимость", а также "экспансия".

Сигал выступил на съезде на английском языке. Он сказал, что выступает за мир во всём мире и против пропаганды.

Прилепин сказал, что победа партии на выборах в Госдуму в 2021 году - это "задача-минимум".

На съезде также обсуждали поправки к конституции России. Прилепин входит в комиссию при Владимире Путине, которая обсуждает поправки.

Недавно "Ведомости" и "Коммерсантъ" со ссылкой на свои источники писали, что в Кремле разрабатывают стратегию подготовки к выборам в Госдуму, которая предусматривает, в частности, участие в них большого количества малых партий-"спойлеров", которые могли бы размыть голоса тех, кто не готов голосовать за "Единую Россию".


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