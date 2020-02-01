США ввели режим ЧС из-за коронавируса 1.02.2020, 13:49

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Он начнет действовать с завтрашнего дня.

С воскресенья, 2 февраля, США вводят режим чрезвычайной ситуации на всей территории страны из-за китайского коронавируса нового типа. Об этом заявил министр здравоохранения США Алекс Азар. Решение принято после того, как чрезвычайной ситуацию с распространением коронавируса назвала Всемирная организации здравоохранения (ВОЗ), передает dw.com.

За сутки число заболевших пневмонией из-за коронавируса выросло на 2000 человек

Число стран, помимо Китая, в которых уже зафиксированы заразившиеся, достигло 26. Накануне такие случаи были зафиксированы в России, Швеции, Великобритании и Испании. Общее число заболевших в мире приближается к 12 тысячам: за сутки их число выросло на 2 тысячи человек. 259 человек скончались. В Соединенных Штатах зафиксированы 7 случаев коронавируса.

С 17.00 американского времени в воскресенье вводится запрет на въезд в страну иностранцев, которые в течение последних двух недель были в Китае. Все американцы, возвращающиеся из Китая, должны быть подвергнуты тщательному медицинскому обследованию, а те, кто побывал в китайской провинции Хубей, где началась вспышка коронавируса, будут направлены в двухнедельный карантин.

Аналогичные чрезвычайные меры приняла Австралия, запретив въезд для неграждан, прибывающих из материкового Китая. Ранее об этом объявили Италия, Сингапур и Монголия. Эвакуацию своих граждан из страны проводят Германия, США, Япония, Великобритания, Франция, Южная Корея и Индия. Многие страны рекомендуют своим гражданам не ездить в Китай. Великобритания в субботу начала вывоз сотрудников своего посольства и консульств.Останется лишь минимально необходимое для работы число дипломатов, заявили в британском правительстве.