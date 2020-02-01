Лукашенко готовится бежать? 3 1.02.2020, 13:43

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Иллюстрационное фото

Минчане рассуждают, зачем диктатору новый бизнес-джет.

В ноябре Лукашенко посещал Австрию. Источники блогера NEXTA в Национальном аэропорту «Минск» утверждают, что перед этим частная австрийская компания помогла Лукашенко приобрести новый самолет и сама пригнала борт в Минск, сообщает «Белсат».

Жители Минска прокомментировали эту новость:

«Ну купил человек, ну ОК! Значит ему не хватает самолетов для счастья».

«Может для того, чтобы зимой привозить Санта-Клауса, чтобы он наверняка попал в Беларусь».

«Чтобы техосмотр не проходить на своем прежнем самолете, новый купил».

«Коллекцию собирает. Кто-то машины, а он самолеты».

«Я думаю это резервный вариант. Самолетов мало, а бежать надо. Самолеты все под колпаком. То есть чем больше самолетов, тем больше шансов смыться».

На такое дело народ не пожалеет денег. Самолет, согласно каталогу, стоит $ 61,5 млн. Некоторые специалисты утверждают, что вместе с оборудованием внутри он обошелся стране в $ 102 млн.