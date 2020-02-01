Ученые нашли лекарство китайской медицины, сдерживающее коронавирус 18 1.02.2020, 15:00

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ФОТО: EPA

Сейчас проводятся клинические испытания лекарства.

Ученые из шанхайского фармакологического института китайской академии наук и института вирусологии Уханя обнаружили, что лекарство китайской медицины под названием Shuanghuanglian Koufuye может сдерживать коронавирус, передает ria.ru со ссылкой на агентство Синьхуа.

В состав препарата входит японская жимолость, шлемник байкальский и форсайтия повислая. В китайской медицине считается, что эти три вещества помогают устранить жар, вывести токсины, очистить человека снаружи и изнутри. Согласно современным исследованиям, Shuanghuanglian Koufuye обладает широкими противовирусными и антибактериальными свойствами, а также повышает иммунную функцию организма.

В 2003 году исследователи шанхайского фармакологического института обнаружили, что Shuanghuanglian Koufuye может бороться с атипичной пневмонией. После этого они более 10 лет продолжали изучать эффективность препарата в борьбе с рядом вирусов гриппа (H7N9, H1N1, H5N1), тяжелым острым респираторным синдромом и ближневосточным респираторным синдромом. Во всех случаях он показал очевидный противовирусный эффект.

Сейчас проводятся клинические испытания лекарства.

Позже государственный комитет здравоохранения и государственное управление по делам традиционной китайской медицины опубликовали название еще одного лекарства, эффективного против коронавируса. Это Huoxiangzhengqi koufuye.

Власти Китая 31 декабря проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухане, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV. Жертвами нового коронавируса в Китае стали уже 213 человек, заражены около 9,7 тысячи. Еще около 100 человек почти в 20 странах заболели вне Китая. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения. Два первых случая коронавируса выявлены в РФ, в Забайкальском крае и Тюменской области, оба заболевших - граждане Китая.