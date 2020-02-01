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В Азовском море россияне устроили поножовщину на судне

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  • 1.02.2020, 15:32
  • 10,750
В Азовском море россияне устроили поножовщину на судне
Иллюстрационное фото

Кровавые разборки попали на видео.

На борту российского танкера, находившегося в Азовском море, произошла драка между двумя мужчинами.

Об этом сообщает российский ресурс "Ясно".

Судно находилось недалеко от порта "Кавказ". Там между двумя мужчинами произошел конфликт. Вследствие этого старший помощник капитана судна кухонным ножом ударил одного их членов команды. Всего он нанес четыре удара.

"Возбуждено уголовное дело в отношении 33-летнего жителя Астрахани. Его обвиняют по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия", - отметили в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по ЮФО.

Мужчина заключен под домашний арест на территории Анапского района до выяснения всех обстоятельств дела.


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