Как аукнется Беларуси аномальная зима 13 1.02.2020, 15:49

10,662

Готовимся сажать картошку не по календарю.

Зима бьет рекорды по теплу и сдаваться, кажется, не планирует. Первый день февраля тоже показал февральскую жару. В Бресте +7…+9, пишет kp.by.

Синоптики подтверждают.

- В этом году впервые в истории метеонаблюдений в Беларусь не пришла климатическая зима, - говорит начальник отдела изучения изменений климата Белгидромета Наталья Клевец. - Это значит, что переход через ноль так и не случился. Сейчас погода соответствует первой-второй декаде ноября.

- А как насчет внезапной зимы в марте или апреле?

- Дальносрочных прогнозов мы не даем, но, судя по прогнозам Северо-Евразийского климатического центра Москвы, февраль-2020 тоже будет с плюсом, на несколько градусов теплее климатической нормы и на 20 - 30% более влажным, чем обычно. Начало весны - в том же ключе.

- «Выше нормы на несколько градусов» - это серьезное потепление?

- Судите сами: за последние 30 лет температура в Беларуси повысилась на 1,3 градуса. До этого за такой же временной отрезок она не повышалась даже на 1 градус. Произошел резкий скачок.

- То есть мы можем говорить, что в Беларуси изменился климат и на смену морозным и снежным зимам пришел их облегченный вариант - еврозима?

- Зимы еще наверняка будут. Но да, изменение климата мы уже наблюдаем. В холодное время года у нас уже выпадает больше осадков, чем раньше, а летом, наоборот, меньше. Само лето в Беларуси становится более долгим, теплым и засушливым.

Кстати, Всемирная метеорологическая организация (ВМО) устойчивую тенденцию к потеплению зафиксировала еще в 80-х годах прошлого века. С тех пор каждое следующее десятилетие теплее предыдущего. Что касается Беларуси, то 2019-й стал самым теплым за весь период наблюдений начиная с 1881 года. Среднегодовая температура составила +8,8 градуса при норме +6,7 градуса.

Белорусская природа об изменениях климата этой зимой буквально кричит! В январе белорусы хвастались декабрьским урожаем грибов, зимними букетами из одуванчиков и подснежников, цветами магнолии…

Фото: Kp.by

- Осенью корнеплоды черной редьки были такими маленькими, что решила их и не вырывать. Приехала на дачу после новогодних праздников и любопытства ради решила проверить, как корнеплоды поживают в такую теплую зиму. Глядь - а она выросла! - рассказывает Наталья Партолина. - Рядом на грядке подоспела и зеленая магелланская редька, а у соседей в теплице прекрасная редиска выросла! Где-то листик мяты для чая, где-то щавель и молодая крапива для витаминного супа, который принято готовить по весне. Прекрасно ведь!

«Картошку надо сажать не по календарю, а по температуре почвы»

Так, может, климат настолько изменился, что пора бы раньше сажать огороды и переходить на более теплолюбивые сорта овощей и фруктов? И еще один важный вопрос для белорусов: если зима такая теплая, может, картошку посадить раньше?

- С нынешней погодой главный совет по поводу картошки такой: сажать ее надо не по календарю, а по температуре почвы, - рассказывает гендиректор Научно-практического центра НАН Беларуси по картофелеводству и плодоовощеводству Вадим Маханько. - Чтобы картошка чувствовала себя комфортно и взошла, идеальная температура почвы для нее на протяжении трех суток должна быть +8 и выше, если речь идет о непроращенной картошке, и +6, если сажаете картофель уже с ростками. Но все же здесь есть еще много нюансов. Важно, чтобы на смену теплу не пришли резкие похолодания. Поэтому учитывайте прогнозы погоды. И еще! Почву ведь еще надо как следует подготовить. А для этого она должна не только прогреться, но и подсохнуть. Хотя для самой картошки сразу после посадки влажность почвы особого значения не имеет. До того момента, пока ростки картофеля не превышают 10 см, он живет за счет материнского семенного клубня. И только после того, как росток пробился наружу и пустил свои корни, начинает зависеть от влажности почвы.

- С учетом изменившегося климата, на какие сорта картошки посоветуете белорусам обратить внимание, чтобы осенью собрать хороший урожай?

- Посоветую выбрать сорта с высокой засухоустойчивостью и жаростойкостью. То есть на те, которые устойчивы к недостатку влаги и смогут выдерживать высокие температуры. В частности, отлично подойдет вся группа ранних сортов картошки, а из числа более поздних сортов советую обратить внимание на «Бриз», «Вектор» и «Янку».

Фото: Kp.by

Получается, если весна тоже удивит теплом и огородники посадят картошку, к примеру, в апреле, то ранней картошки за лето и осень можно собрать аж целых два урожая!

«Вырастить арбузы в Беларуси уже не сложнее, чем огурцы»

А как быть с огурцами, помидорами и перцами? И вырастут ли с нашим потеплевшим климатом большие и вкусные арбузы. Такие, к примеру, как на грядках у президента? Эти вопросы мы задали заведующему лабораторией технологических исследований Республиканского научно-производственного дочернего унитарного предприятия «Институт овощеводства» доктору сельскохозяйственных наук Мечиславу Степуро, который, кстати, еще и лично отвечает за арбузы на президентском огороде.

- Еще неизвестно, какая будет погода весной, но с учетом того, что климат у нас действительно изменился, сажать эти культуры уже можно на неделю раньше. Перцы - к концу февраля, помидоры - до 8 марта, огурцы - ближе к концу марта, - советует Мечислав Францевич. - Сорта советую брать белорусские. Они более устойчивы к нашим природным условиям. Если взять голландские, они будут более чувствительными. Их лучше обработать дополнительно.

- А арбузы на огороде у простых смертных вырастут?

- Вырастить арбузы в Беларуси уже не сложнее, чем огурцы. Сейчас уже многие фермеры на Полесье, которые раньше занимались огурцами, пробуют на арбузы перейти. Их рентабельность - 170 - 200%. У этой культуры в Беларуси однозначно есть будущее. И вырастить их реально весом по 6 - 10, а то и 12 кг! Предлагаю делать ставку на голландские сорта - гибридный «Романза F1» и «Топган». Арбузы этих сортов вырастают сладкие, а по вкусу превосходят импортные. У наших содержание сахара - 9,2 - 9,8%, у импортных не добегает и до 7%.

Фото: Kp.by

Лесные жители и огороды без резких перепадов температуры вне опасности

Многие переживают за лесных обитателей, которые так и не уснули на зиму.

- На пользу им это не идет, но к гибели не приведет тоже, - комментирует зоолог и биолог Наталья Изгидова. - В промерзшем лесу животные смогут найти себе корм. Гибель от жажды тоже не грозит: дожди идут, водоемы льдом не покрыты.

- А что с растениями на огороде и озимыми? Без урожая не останемся?

- Тепло без резких перепадов на минус серьезной угрозы цветущим раньше времени растениям серьезного вреда не несет. Даже если после аномального тепла придут морозы, растения, которые уже зацвели или дали молодые побеги, не обязательно погибнут, хоть им и будет нанесен вред, - говорит доктор биологических наук Олег Ткачук. - И к тотальной гибели озимых отсутствие снега тоже не приведет: почва не промерзла, так что семена под землей живы.

Насекомых и вредителей из-за теплой зимы станет больше

- Изменение климата повлекло за собой увеличение числа малораспространенных насекомых-вредителей в сельском хозяйстве, - цитирует замдиректора по науке Института защиты растений НАН Беларуси Елену Якимович БелТА. По словам специалиста, серьезную опасность для зерновых культур в условиях нашего потеплевшего климата будут представлять личинки хлебного жука-красуна и майского жука. И, скорее всего, скоро в Беларуси отлично себя будет чувствовать еще и западный кукурузный жук, а количество злаковых сорняков увеличится.

Фото: Kp.by

Паводков не ожидается

Серьезных паводков предстоящей весной ожидать вряд ли стоит, рассказали нам в службе гидрологии и агрометеорологии Белгидромета. Все просто. Снежного покрова нет, а значит, и его массового быстрого таяния не предвидится.