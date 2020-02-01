Козак и разбойники 4 Семен Новопрудский

1.02.2020, 16:03

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Похоже, российская власть рассчитывает дожать Лукашенко.

Внезапная отставка правительства и экстренные поправки к Конституции РФ, которые принимаются в пожарном порядке по личной инициативе Владимира Путина (хотя все эти поправки и некоторые другие, пока не вошедшие в законопроект, были прописаны еще в июле 2019 года в статье спикера Госдумы Вячеслава Володина и тогда же публично раскритикованы теперь уже экс-премьером Дмитрием Медведевым), заставили наблюдателей внутри России и за ее пределами гадать: что там еще затевает креативный российский президент?

В России, по крайней мере с весны 2014 года, по внешним признакам оформилась персоналистская диктатура, где Путин не просто президент, начальник «вертикали власти», а олицетворение страны, единственный самостоятельный политик. Поэтому все версии того, зачем конституционный переворот понадобился Путину за четыре года до того, как он по закону не сможет продолжать работать президентом России, сводятся к личной судьбе «вождя».

Но ведь де-факто Путин может оставаться главой государства в любой должности — это, например, прекрасно удавалось Иосифу Сталину. В последние 19 лет своей тотальной диктатуры тот был «всего лишь» одним из секретарей (не первым и не генеральным) ЦК ВКП (б), а потом ЦК КПСС. А последние семь лет — еще и председателем Совета министров СССР, читай: премьер-министром. Путину по закону ничто не мешает сколько угодно долго занимать пост премьера или главы Госсовета.

Иными словами, для сохранения фактической власти править Конституцию РФ Путину совершенно необязательно. С большой долей вероятности, главная причина, по которой он это делает, состоит не в личной судьбе российского президента, а в оформлении его политического наследия.

С момента аннексии Крыма в марте 2014 года Путин не столько управляет реальной Россией, сколько занимается определением своего места в истории страны и человечества. Он открыто называл распад СССР (причем обычно он употреблял слово «развал», что само по себе намекает на внешние силы, а не на внутренние причины) «главной геополитической катастрофой ХХ века». Заметьте, такой катастрофой для Путина не является ни Вторая мировая с десятками миллионов погибших, ни Октябрьская революция, породившая кровопролитную гражданскую войну. Для него главная катастрофа — относительно бескровная, по историческим меркам, гибель давно прогнившей изнутри к моменту краха советской империи.

Главная цель Путина, исходя из этих его взглядов, состоит в том, чтобы хоть в какой‑то форме возродить империю и остаться в истории «собирателем земель русских». При этом единственное, что он может успеть присоединить к России, это Беларусь и как минимум часть Украины. Именно поэтому в статью 81 Конституции РФ вносится странная поправка, согласно которой президентом страны может стать только тот, кто прожил на территории России не менее 25 лет и никогда не имел иностранного гражданства или даже вида на жительство. Но исключение делается для граждан РФ, ранее имевших гражданство государства, которое или часть которого «были приняты в Российскую Федерацию».

Едва ли найдутся государства, желающие быть «принятыми» в Россию, помимо бывших советских республик, руководство которых российская власть сумеет прогнуть.

Замена в администрации президента Владислава Суркова, мастера подковерных интриг, на эффективного менеджера и одного из самых близких к Путину российских управленцев Дмитрия Козака в качестве «куратора Украины» вполне укладывается в эту логику. Козак де-факто руководил координацией экономической помощи России так называемым народным республикам Донбасса в правительстве в ранге вице-премьера. У Козака есть опыт замораживания приднестровского конфликта. Он выполнит любое пикантное поручение президента на украинском направлении, не пытаясь вносить «сурковский креатив».

Похоже, российская власть рассчитывает дожать Александра Лукашенко (экономическая зависимость Беларуси от России критически велика) и «развести» слабого президента Владимира Зеленского. Причем сделать это гораздо раньше 2024 года, когда у Путина истечет срок четвертого и — по нынешним поправкам к Конституции — безоговорочно последнего президентского срока.

Семен Новопрудский, «Новое время»