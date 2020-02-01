Минское «Динамо» продолжает «радовать» Лукашенко в КХЛ

Минское «Динамо» продолжает «радовать» Лукашенко в КХЛ11
- 1.02.2020, 16:04
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Минчане потерпели четвертое поражение подряд.
В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ минское "Динамо" потерпело выездное поражение от "Сибири", передает pressball.by.
СИБИРЬ — ДИНАМО Мн — 3:2 (0:0, 3:1, 0:1)
СИБИРЬ: Сятери (Красиков); Йокипакка — Логинов, Шаров — Руохомаа — Пуустинен; Демидов — Ермаков, Шашков — Саюстов — Миловзоров; Тимашов — Алексеев, Чесалин — Комаров — Макаров; Морозов — Ромаев, Михайлов — Торченюк — Романцев.
ДИНАМО Мн: Тэйлор (Осипков); Граньяни — Еременко, Дадонов — Паре — Павлович; Морроу — Готовец, Принс — Спунер — Дроздов; Знахаренко — Денисов, Мартынов — Демков — Грецкий; А.Костицын — Ковыршин — Стефанович; Достанко, Аносов.
ШАЙБЫ: 1:0 — Миловзоров (Торченюк, 26.45). 2:0 — Романцев (Пуустинен, 32.44 — бол.). 3:0 — Романцев (Йокипакка, Руохомаа, 35.56 — бол.). 3:1 — Денисов (Спунер, 39.58). 3:2 — Дроздов (Спунер, Демков, 48.33).