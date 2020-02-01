закрыть
1 февраля 2020, суббота, 20:21
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Осталось совсем немного
Рубрики

В Забайкалье из-за китайского вируса введен режим ЧС

6
  • 1.02.2020, 16:10
  • 2,229
В Забайкалье из-за китайского вируса введен режим ЧС
Фото: Reuters

Граница РФ с Китаем официально закрыта.

В российском посёлке Забайкальск, расположенном на границе с Китаем, введён режим чрезвычайной ситуации, сообщает правительство региона. Здесь расположен международный автомобильный пункт пропуска.

"Режим ЧС введён для усиленной мобилизации ответственных ведомств и обеспечения безопасности граждан", – уточнили в пресс-службе правительства Забайкальского края.

В других населенных пунктах на границе, уточняют в региональном правительстве, с 31 января вводятся особые карантинные меры. Граница с Китаем официально закрыта, однако у россиян, оставшихся за рубежом, есть возможность вернуться на родину. За последние дни в Забайкальский край из КНР приехало около сотни туристов. Всех их тщательно проверяют на предмет вирусной инфекции и при обнаружении повышенной температуры тела и других симптомов прямо с пунктов пропуска отвозят в больницы.

На данный момент в Китае погибло от коронавируса уже 213 человек, почти 10 тысяч человек заражены.


популярное за неделю

Мнение

Технически неисправные
Технически неисправные Ирина Халип
Шкловский манифест одинокого дровосека
Шкловский манифест одинокого дровосека Владимир Халип
Независимость идет рука об руку с демократией, а не с диктатурой
Независимость идет рука об руку с демократией, а не с диктатурой Андрей Санников
Переходим на дрова
Переходим на дрова Виктор Горбачев