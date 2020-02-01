В Забайкалье из-за китайского вируса введен режим ЧС 6 1.02.2020, 16:10

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Фото: Reuters

Граница РФ с Китаем официально закрыта.

В российском посёлке Забайкальск, расположенном на границе с Китаем, введён режим чрезвычайной ситуации, сообщает правительство региона. Здесь расположен международный автомобильный пункт пропуска.

"Режим ЧС введён для усиленной мобилизации ответственных ведомств и обеспечения безопасности граждан", – уточнили в пресс-службе правительства Забайкальского края.

В других населенных пунктах на границе, уточняют в региональном правительстве, с 31 января вводятся особые карантинные меры. Граница с Китаем официально закрыта, однако у россиян, оставшихся за рубежом, есть возможность вернуться на родину. За последние дни в Забайкальский край из КНР приехало около сотни туристов. Всех их тщательно проверяют на предмет вирусной инфекции и при обнаружении повышенной температуры тела и других симптомов прямо с пунктов пропуска отвозят в больницы.

На данный момент в Китае погибло от коронавируса уже 213 человек, почти 10 тысяч человек заражены.