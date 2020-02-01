Китай отменил пошлины на товары для борьбы с коронавирусом 1 1.02.2020, 17:00

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Фото: ТАСС

Импортные товары будут освобождены от налоговых пошлин до 31 марта.

Министерство финансов Китая совместно с Главным таможенным управлением и Государственной налоговой администрацией объявили о временной отмене пошлин на товары, используемые для борьбы с новой ранее неизвестной пневмонией, вызванной коронавирусом 2019-nCoV. Льготная налоговая ставка будет применяться к поставкам, совершенным в период с 1 января до 31 марта, передает РБК.

Речь идет об импортных товарах «иностранных доноров», которые безвозмездно жертвуются на профилактику и контроль за распространением коронавируса. К ним относятся дезинфицирующие средства, защитные материалы (в том числе медицинские маски и костюмы химической защиты), другие предметы для санитарно-эпидемиологических станций, машины скорой помощи.

«Ввозимые товары, переданные в целях предотвращения эпидемии, освобождаются от импортных пошлин, налога на добавленную стоимость и налога с их продаж», — говорится в заявлении ведомства. Все товары для лечения коронавируса также должны будут поступать непосредственно Министерству здравоохранения КНР.

О новом типе коронавируса стало известно в конце декабря прошлого года. Вспышка ранее неизвестного вида пневмонии была зафиксирована сначала в китайском городе Ухань (провинции Хубэй), после чего инфекция распространилась по всей территории КНР. По последним данным, заразились более 11,9 тыс. человек, 259 из них погибли, еще более 5 тыс. находятся под подозрением. Случаи заболевания выявили и за пределами Азии.