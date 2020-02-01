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Безымянное баварское поле стало новым центром ЕС после Brexit

  • 1.02.2020, 17:10
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Безымянное баварское поле стало новым центром ЕС после Brexit
Иллюстрационное фото

Новый центр Евросоюза после изменения границ остался в Германии, но сдвинулся восточнее.

После выхода Великобритании из Евросоюза с 1 февраля, географический центр ЕС переместился на юго-восток. По расчетам французского национального картографического института, теперь это безымянное поле в Баварии. Центр Евросоюза ранее был в деревне Вестернгрунд, там же в Баварии, в 56 километрах на северо-запад, передает DW.

Деревня Гадхайм, в которой проживает 80 человек, недалеко от города Вюрцбург в муниципалитете Файтсхёххайм в ожидании туристов подготовилась заранее, даже до референдума в Великобритании. В точке, указанной картографами поставили столб. Глава муниципалитела Юрген Гетц говорит, что у него перемещение центра ЕС на подведомственную территорию вызывает противоречивые чувства: с одной стороны, это гордость, а с другой - грусть от того, что Великобритания покидает союз.

Фотa: dpa

В Германии географический центр ЕС оказался в мае 2004 года, когда союз принял в свой состав 10 стран, преимущественно Восточной Европы. С вступлением Румынии и Болгарии в 2007 году, а затем Хорватии в 2013 году, центр перемещался все дальше на восток.


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