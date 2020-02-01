«Город трогать мы не стали, а вот стадик разнесем»3
- 1.02.2020, 17:48
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Макс Корж представил новый трек.
Макс Корж выпустил "биографический" трек "Разнесём". Фактически в нём рэпер описывает то, что происходят вокруг и на его концертах во время длительных гастрольных туров, передает euroradio.fm.
Песня — стадионная кричалка, в которой фанаты повторяют слова за артистом:
"Катится вагон — Катится вагон, хэй!
Далеко наш дом — Далеко наш дом, хэй!
Шли мы босиком — Шли мы босиком, хэй!
Стадик разнесём — Стадик разнесём, хэй!"
На концертах Макса Коржа регулярно случаются самые разные истории. Например, в российской Перми фанаты рэпера стали в круг и одновременно зажгли много файеров. На огонь пришли пожарные. Но зрители отобрали у них пожарный рукав и стали тушить зал сами.