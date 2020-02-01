«Город трогать мы не стали, а вот стадик разнесем» 3 1.02.2020, 17:48

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Фото: Еврорадио

Макс Корж представил новый трек.

Макс Корж выпустил "биографический" трек "Разнесём". Фактически в нём рэпер описывает то, что происходят вокруг и на его концертах во время длительных гастрольных туров, передает euroradio.fm.

Песня — стадионная кричалка, в которой фанаты повторяют слова за артистом:

"Катится вагон — Катится вагон, хэй!

Далеко наш дом — Далеко наш дом, хэй!

Шли мы босиком — Шли мы босиком, хэй!

Стадик разнесём — Стадик разнесём, хэй!"

На концертах Макса Коржа регулярно случаются самые разные истории. Например, в российской Перми фанаты рэпера стали в круг и одновременно зажгли много файеров. На огонь пришли пожарные. Но зрители отобрали у них пожарный рукав и стали тушить зал сами.