Софья Кенин раскрыла секрет победы на Australian Open
- 1.02.2020, 17:55
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Она ела пельмени.
Американка Софья Кенин поделилась эмоциями от победы на "Australian Open". 21-летняя уроженка Москвы обыграла Гарбинье Мугурусу (4:6, 6:2, 6:2) и впервые в карьере выиграла турнир "Большого шлема". Кенин рассказала, что на протяжении турнира каждый день ела одну и ту же еду, среди которой были и равиоли, итальянская разновидность пельменей.
- Великолепно! Это так здорово, мечты становятся реальностью, — как передает sport-express.ru, сказала Кенин. — Я мечтала об этом с пяти лет. Я уже с пяти лет мечтала об этом, знала, что могу сделать. Я смогла это сделать, это невероятно, мечта стала реальностью. Гарбине — сложный соперник, она дала настоящий бой. Это был физически напряженный матч, мне удалось показать удачную игру.
- Правда, что вы ходили в один и тот же ресторан и заказывали одни и те же равиоли?
- Да, я всегда заказывала одно и то же.
- Это ваш секрет?
- Не знаю, видимо да!
- Вы можете поверить, что это произошло?
Не могу. Сейчас я на седьмом небе от счастья и не могу в это поверить.