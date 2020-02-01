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Moody’s оценило влияние коронавируса на мировую экономику

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  • 1.02.2020, 18:16
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Moody’s оценило влияние коронавируса на мировую экономику

Может повториться кризис 2008 года?

Распространение нового коронавируса из Китая по миру может стать "черным лебедем" для мировой экономики, сравнимым с глобальным кризисом 2008-2009 годов. Об этом говорится в аналитическом отчете международного рейтингового агентства Moody’s, передает РБК.

Как отмечается в отчете, в 2020 году никто не ожидал начала потенциально губительной пандемии коронавируса.

"И в отличие от финансового кризиса, политики, ответственные за здравоохранение и экономику, могут быть ограничены в способности бороться с пандемией, подобной типу гриппа 1918 года ("испанке")", - говорится в докладе.

Аналитики напоминают, что индекс цен на промышленные металлы Moody's Analytics уже упал на 7,1% с момента появления рисков, связанных с появлением вируса 2019-nCoV. По их данным, это указывает на возможность спада в мировой экономике, поскольку мировой рост показывает высокую корреляцию с индексом цен промышленных металлов с середины 1980-х годов.

"Ожидания ускорения мирового роста до 3,3% в 2020 году в настоящее время поставлены под сомнение коронавирусом" - говорится отчете.


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