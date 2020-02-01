Какой будет погода в Беларуси в воскресенье 1.02.2020, 18:27

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Завтра может быть побит очередной температурный рекорд.

Днем 2 февраля в Беларуси будет ветрено. В отдельных районах ветер будет достигать скорости в 15-20 м/с, сообщает Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Министерства природы, передает euroradio.fm.

В воскресенье будет облачно, днем с прояснениями. На большей части территории Беларуси — осадки. В основном — дождь, но и без мокрого снега не обойдётся.

Ночью и утром местами — туман. Температура воздуха ночью — от 1 до 7 градусов тепла, днём — от +4 до +10. Заявка на очередной температурный рекорд!