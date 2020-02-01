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Палестина разорвала все отношения с США и Израилем

  • 1.02.2020, 18:42
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Палестина разорвала все отношения с США и Израилем
Махмуд Аббас

Лидер Палестины Аббас отказался от разговора с Трампом.

Лидер Палестины Махмуд Аббас заявил о разрыве отношений, в том числе в области обороны, с Соединенными Штатами и Израилем из-за мирного плана американского президента Дональда Трампа. Об этом сообщает РБК со ссылкой на Reuters.

Так, во время встречи министров иностранных дел арабских стран в Каире лидер Палестины в очередной раз отверг план Трампа по урегулированию израильско-палестинского конфликта на Ближнем востоке. Тогда же Аббас объявил, что Палестина разрывает все отношения с США и Израилем.

"Мы проинформировали израильскую сторону, ... что с ними и с Соединенными Штатами вообще не будет никаких отношений, включая связи в области безопасности", - заявил он.

Кроме того, Аббас отказывается обсуждать мирный план в телефонной беседе с Трампом и получать его копию для изучения.

"Трамп попросил меня провести с ним телефонный разговор, но я сказал "нет", и он хочет отправить мне письмо, но я отказался", - рассказал лидер Палестины.


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