закрыть
1 февраля 2020, суббота, 20:23
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Осталось совсем немного
Рубрики

Белорусский биатлонист героически выиграл бронзу юниорского ЧМ

  • 1.02.2020, 18:51
  • 1,324
Белорусский биатлонист героически выиграл бронзу юниорского ЧМ

На лежке застрял патрон, финишировал с одной палкой и обнял маму.

У белорусских биатлонистов нынешний сезон полон приключений, часто довольно нелепых, пишет «Трибуна» .

В субботу шалости судьбы на себе испытал Дмитрий Лазовский, который выиграл бронзу в спринте на чемпионате мира среди юниоров в швейцарском Ленцерхайде. На лежке у 21-летнего минчанина застрял патрон. Он потерял драгоценные секунды, но отработал чисто.

Стойку Дмитрий тоже отработал чисто. Но на стрельбище проводил очень много времени – 96-й показатель в гонке. Зато на лыжне белорус был великолепен: показал второй ход дня – уступил 20 секунда победителю норвежцу Вебьорну Соруму. Во многом хорошая работа на лыжах и позволила Лазовскому заехать в медали.

Впрочем, результат вполне мог бы быть и выше. На финиш белорус докатывал с одной палкой, но все равно потеснил с пьедестала другого норвежца Йоргена Бренденгена, опередив на 2,9 секунды. Максимально эпично.

После такой эмоциональной гонки Дмитрий светился от счастья на награждении.

Крутости этой истории добавляют и победные обнимашки с мамой, которая приехала поболеть за сына в Швейцарию.

Еще один милый эпизод – это интервью на английском.

Потом Дмитрий принялся принимать поздравления от своих взрослых коллег. Теплые слова в адрес парня написали чемпионки ОИ Надежда Скардино, Ирина Кривко и Динара Алимбекова.

Пока медаль Лазовского – главный успех белорусских юниоров на ЧМ. Завтра в гонке преследования у Дмитрия будет шанс его развить.


популярное за неделю

Мнение

Технически неисправные
Технически неисправные Ирина Халип
Шкловский манифест одинокого дровосека
Шкловский манифест одинокого дровосека Владимир Халип
Независимость идет рука об руку с демократией, а не с диктатурой
Независимость идет рука об руку с демократией, а не с диктатурой Андрей Санников
Переходим на дрова
Переходим на дрова Виктор Горбачев