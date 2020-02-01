Белорусский биатлонист героически выиграл бронзу юниорского ЧМ 1.02.2020, 18:51

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На лежке застрял патрон, финишировал с одной палкой и обнял маму.

У белорусских биатлонистов нынешний сезон полон приключений, часто довольно нелепых, пишет «Трибуна» .

В субботу шалости судьбы на себе испытал Дмитрий Лазовский, который выиграл бронзу в спринте на чемпионате мира среди юниоров в швейцарском Ленцерхайде. На лежке у 21-летнего минчанина застрял патрон. Он потерял драгоценные секунды, но отработал чисто.

Стойку Дмитрий тоже отработал чисто. Но на стрельбище проводил очень много времени – 96-й показатель в гонке. Зато на лыжне белорус был великолепен: показал второй ход дня – уступил 20 секунда победителю норвежцу Вебьорну Соруму. Во многом хорошая работа на лыжах и позволила Лазовскому заехать в медали.

Впрочем, результат вполне мог бы быть и выше. На финиш белорус докатывал с одной палкой, но все равно потеснил с пьедестала другого норвежца Йоргена Бренденгена, опередив на 2,9 секунды. Максимально эпично.

После такой эмоциональной гонки Дмитрий светился от счастья на награждении.

Крутости этой истории добавляют и победные обнимашки с мамой, которая приехала поболеть за сына в Швейцарию.

Еще один милый эпизод – это интервью на английском.

++ Lenzerheide 2020 | Junior Men Sprint ++



🥉🇧🇾 Lazouski in his after race interview...

___#Lenzerheide2020 #YJWCH20 pic.twitter.com/vp0Mj4oqVm — IBU Junior Cup (@IBU_Junior) February 1, 2020

Потом Дмитрий принялся принимать поздравления от своих взрослых коллег. Теплые слова в адрес парня написали чемпионки ОИ Надежда Скардино, Ирина Кривко и Динара Алимбекова.

Пока медаль Лазовского – главный успех белорусских юниоров на ЧМ. Завтра в гонке преследования у Дмитрия будет шанс его развить.