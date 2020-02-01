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Лига арабских государств отвергла «сделку века» от Трампа

  • 1.02.2020, 19:11
Лига арабских государств отвергла «сделку века» от Трампа

Президент США представил план ближневосточного урегулирования 28 января.

Лига арабских государств не будет сотрудничать с США для выполнения плана урегулирования конфликта между Израилем и Палестиной, предложенного президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом. Такое решение было принято 1 февраля на внеочередном заседании совета Лиги, сообщается на официальном сайте организации.

В принятом коммюнике говорится, что реализация плана “не приведет к справедливому мирному соглашению”, отмечает gordonua.com со ссылкой на агентство Reuters.

Дональд Трамп представил план ближневосточного урегулирования 28 января. Предложенное соглашение он назвал “сделкой века”.

План Трампа, кроме прочего, предусматривает создание Палестинского государства и инвестиции на сумму более $50 млрд. Иерусалим должен остаться "неделимой столицей" Израиля, в то время как столицей государства Палестина будет Аль-Кудс, в состав которого войдут восточные районы Иерусалима, сказано в документе. Трамп также опубликовал карту возможного расположения двух государств.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поддержал план Трампа. Президент Палестины Махмуд Аббас заявил, что говорит тысячи "нет" этой инициативе. Он назвал сделку "заговором" и "пощечиной века". По его словам, Иерусалим не продается, а Палестина "не преклонит колени".

Израиль занял восточную часть Иерусалима после войны 1967 года и считает весь город своей неделимой столицей. Международное сообщество этого не признает и настаивает на том, что статус города должен быть определен в ходе палестино-израильских мирных переговоров. Палестинцы, в свою очередь, хотят объявить Восточный Иерусалим столицей своего государства.

Административная столица Израиля сейчас находится в Тель-Авиве, а Палестинская национальная администрация базируется в городе Рамалле.

Аббас в 2014 году предлагал сделать Иерусалим общей столицей двух государств. 6 декабря 2017 года Трамп официально признал Иерусалим столицей Израиля и объявил о переносе посольства США в этот город, после чего отношения между США и Палестинской администрацией были практически разорваны.

Лига арабских государств была создана в 1945 году. В нее входят 22 мусульманских государства Ближнего Востока и Восточной Африки, в том числе Палестина.


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