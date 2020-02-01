Лига арабских государств отвергла «сделку века» от Трампа 1.02.2020, 19:11

Президент США представил план ближневосточного урегулирования 28 января.

Лига арабских государств не будет сотрудничать с США для выполнения плана урегулирования конфликта между Израилем и Палестиной, предложенного президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом. Такое решение было принято 1 февраля на внеочередном заседании совета Лиги, сообщается на официальном сайте организации.

В принятом коммюнике говорится, что реализация плана “не приведет к справедливому мирному соглашению”, отмечает gordonua.com со ссылкой на агентство Reuters.

النص الكامل للقرار الصادر عن مجلس جامعة الدول العربية في دورته غير العادية اليوم، في مقر #الأمانة_العامة، حول #صفقة_القرن pic.twitter.com/kqP0O1oGgW — جامعة الدول العربية (@arableague_gs) February 1, 2020

Дональд Трамп представил план ближневосточного урегулирования 28 января. Предложенное соглашение он назвал “сделкой века”.

План Трампа, кроме прочего, предусматривает создание Палестинского государства и инвестиции на сумму более $50 млрд. Иерусалим должен остаться "неделимой столицей" Израиля, в то время как столицей государства Палестина будет Аль-Кудс, в состав которого войдут восточные районы Иерусалима, сказано в документе. Трамп также опубликовал карту возможного расположения двух государств.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поддержал план Трампа. Президент Палестины Махмуд Аббас заявил, что говорит тысячи "нет" этой инициативе. Он назвал сделку "заговором" и "пощечиной века". По его словам, Иерусалим не продается, а Палестина "не преклонит колени".

Израиль занял восточную часть Иерусалима после войны 1967 года и считает весь город своей неделимой столицей. Международное сообщество этого не признает и настаивает на том, что статус города должен быть определен в ходе палестино-израильских мирных переговоров. Палестинцы, в свою очередь, хотят объявить Восточный Иерусалим столицей своего государства.

Административная столица Израиля сейчас находится в Тель-Авиве, а Палестинская национальная администрация базируется в городе Рамалле.

Аббас в 2014 году предлагал сделать Иерусалим общей столицей двух государств. 6 декабря 2017 года Трамп официально признал Иерусалим столицей Израиля и объявил о переносе посольства США в этот город, после чего отношения между США и Палестинской администрацией были практически разорваны.

Лига арабских государств была создана в 1945 году. В нее входят 22 мусульманских государства Ближнего Востока и Восточной Африки, в том числе Палестина.