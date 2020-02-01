В Минске представили реактивную систему залпового огня «Флейта» 7 1.02.2020, 19:17

2,127

Фото: Белта

Реактивная система залпового огня размещается на бронеавтомобиле «Асилак».

В пятницу, 31 января, в Минске прошла коллегия Госкомвоенпрома. Где продемонстрировали новую реактивную систему залпового огня, разработанную в Беларуси, сообщила БелТА.

Боевую машину назвали по-музыкальному «Флейта», а база РСЗО размещается на бронеавтомобиле «Асилак» и подвижном пункте управления на «Асилке» АРС-6. Дополняют боемашину автоматизированная система управления «Альянс» и бортовой навигационный комплекс. Мощность и дальнобойность установки впечатляют:

– Данной системе доступна любая цель в радиусе трех-пяти километров. Всего одним залпом, а это 80 реактивных ракет (Прим.: неуправляемые снаряды С-8, применяемые в авиации, а также широкая номенклатура боеприпасов от осколочно-фугасных до зажигательных), выпущенных одновременно, «Флейта» способна стереть объект с лица земли. После такого обстрела мало что сможет уцелеть, – пояснили разработчики.

Для ведения огня подходит любая площадка: хоть вспаханное поле, хоть городская улица. Развертывание на местности занимает не более 60 секунд, а время готовности к залпу – до 30 секунд. Назначение «Флейты» – огневая поддержка сухопутных войск и сил спецопераций.

Разработчики обещают закончить работу над боевой машиной уже в 2020 году.