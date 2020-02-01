Враг затаился на Донбассе

Враг затаился на Донбассе3
- 1.02.2020, 19:37
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Наемники Путина резко сменили тактику.
В пятницу, 31 января, вооруженные формирования Российской Федерации затаились на Донбассе: они 8 раз нарушили режим прекращения огня (весь январь при этом точились кровавые бои), передает obozrevatel.com.
Потерь среди украинских военных в результате атак в этот день нет, сообщает пресс-центр ООС в Facebook.
"Противник обстреливал наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия", – сказано в сообщении.
Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил пять обстрелов: близ Широкиного, Старогнатовки, Авдеевки, Лебединского и Васильевки.
Три вражеских обстрела было зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север": вблизи Луганского и Новолуганского.
С начала текущих суток, 1 февраля, обстрелы еще не наблюдались.