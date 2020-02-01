Китай раскритиковал США за режим ЧС из-за коронавируса 3 1.02.2020, 20:19

США введут режим чрезвычайной ситуации 2 февраля.

МИД Китая раскритиковал введение в США режима чрезвычайной ситуации из-за коронавируса.

Об этом говорится в официальном заявлении МИД КНР, передает «Новое время».

«Как говорится, друг познается в беде. Многие страны предлагают Китаю помощь и поддержку различными способами. Напротив, комментарии и действия США не основаны на реальной оценке ситуации являются крайне вредными», — заявили в МИД КНР.

Пекин добавил, что Всемирная организация здравоохранения рекомендовала воздержаться от любых ограничений на поездки, а «США решили действовать совершенно другим образом».

С воскресенья, 2 февраля, в США введут режим чрезвычайной ситуации на всей территории из-за китайского коронавируса.

Отныне любой американец, возвращающийся из китайской провинции Хубэй, где произошла вспышка коронавируса, будет подвергаться обязательному карантину в течение 14 дней.

При этом все граждане США, которые находились в течение последних 14 дней на территории материкового Китая, по прибытии на родину будут проходить тщательное обследование.

Президент Дональд Трамп подписал прокламацию, согласно которой будет временно приостановлен въезд в США иностранных граждан, представляющих риск передачи коронавируса.