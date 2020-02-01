У нашей страны свои подсчеты 1.02.2020, 20:23

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Мировые цены на нефть пошли вниз, а в Беларуси дорожает автомобильное топливо.

Со 2 февраля в Беларуси розничные цены на дизельное топливо и автомобильный бензин вырастут на 1 копейку.

Так, стоимость 1 литра бензина АИ-92-К5-Евро составит 1 рубль 69 копеек, АИ-95-К5-Евро — 1 рубль 79 копеек, АИ-98-К5-Евро — 2 рубля 1 копейка, ДТ — 1 рубль 79 копеек, сообщили в пресс-службе «Белнефтехима».

Это пятое изменение цен на автомобильное топливо в этом году. Последний раз цена на топливо изменялась 26 января.

Примечательно, что цены на бензин в Беларуси неуклонно растут, несмотря на наметившееся падение цен на нефть, которое вызвано вспышкой коронавируса в Китае, пишет «Солидарность».

Впрочем, у нашей страны свои подсчеты. После введения Россией налогового маневра российская нефть стала обходится Беларуси очень дорого. А с начала этого года она и вовсе перестала поступать в Беларусь (за исключением нефти компании Михаила Гуцериева), поскольку стороны так и не договорились о цене.

Впрочем, сегодня стало известно, что США имеют для Беларуси выгодное предложение и готовы обеспечить Беларусь энергоресурсами на 100% и по конкурентным ценам. Тем не менее эксперты считают, что пока рано радоваться.

Мы же ждет какой-то конкретики по американскому предложению и смотрим, как каждую неделю бензин берет новую планку.