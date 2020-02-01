Федерализация в новой обертке Леонид Литра

1.02.2020, 21:00

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Чем опасна новая политика РФ в отношении Молдовы.

В Кремле уже провели "работу над ошибками", проанализировав предыдущие попытки навязать федерализации Молдове. Переформатирование политических элит в Кишиневе дало РФ шанс протестировать свою новую тактику.

В том числе – чтобы потом использовать ее в диалоге с Украиной.

Как изменилась тактика Кремля и его "друзей" после смены правительства и усиления власти президента Игоря Додона? Понимание особенностей российской стратегии в отношении Молдовы должно позволить Киеву эффективнее ей противостоять.

Хроника реванша

Смена власти в Молдове в 2019 году стала довольно уникальным событием. Едва ли не впервые ЕС, Россия и США одобрили одинаковый план для Молдовы, хотя и по разным причинам.

Однако техническое партнерство между президентом Игорем Додоном и премьером Майей Санду длилось недолго. После нескольких месяцев работы правительство Санду отправили в отставку.

Следующей важной вехой для Молдовы станут президентские выборы, запланированные на осень 2020 года, и досрочные парламентские выборы. Роль нового правительства заключается в том, чтобы создать необходимые условия для переизбрания Додона и обеспечить продвижение его имиджа на всех уровнях.

Считается, что Игорь Додон имеет более высокие шансы на победу на выборах благодаря тому, что он пересмотрел свою стратегию нескольких важных политик.

Во-первых, он открыто не выступает против Соглашения об ассоциации с ЕС, хотя все еще делает вид, что Молдова должна двигаться в направлении Евразийского экономического союза, управляемого Россией.

Во-вторых, он публично стал менее пророссийским в вопросе Приднестровья, что дает ему возможность склонить на свою сторону большую часть того электората, который воспринимал президента как пророссийского.

В-третьих, Додон сделал ряд шагов, чтобы обеспечить быструю победу себе и своей партии, например, расширил свой политический контроль над государственными институтами.

Все эти меры свидетельствуют о том, что Игорь Додон готовится к президентским выборам и возможным досрочным парламентским выборам.

Главная цель для него и его Партии социалистов – получить большинство в следующем парламенте или хотя бы достичь своего максимального текущего результата (36 мест из 101).

Трансформация Додона

Президент Игорь Додон в последнее время становится все более осторожным по отношению к российской повестке дня, по крайней мере в своих публичных заявлениях.

Во-первых, он отметил, что вопрос Приднестровья не станет частью повестки еще год-полтора, то есть до президентских выборов.

Во-вторых, он отметил, что сейчас международный контекст не является благоприятным для урегулирования, поскольку его не достичь без внутреннего и внешнего консенсуса.

В-третьих, Игорь Додон пересмотрел свой подход еще больше, заявив, что заинтересованные стороны должны сосредоточиться на демократизации Приднестровья, свободном перемещении людей и товаров через территорию Приднестровья и восстановлении единого экономического пространства в рамках всей Молдовы.

Высказывания Додона указывают на возможное изменение стратегии – он старается добиться переизбрания на президентских выборах 2020 года, но для этого он должен скорректировать свой образ, чтобы не считаться исключительно пророссийским политиком.

Одновременно Россия сделала определенные выводы из своих предыдущих попыток, в частности, плана Козака, который должен был предложить решение для урегулирования приднестровского конфликта.

Во-первых, Кремль понял, что соглашение по Приднестровью должно получить поддержку не одной партии (даже если она представляет большинство), а двух или более.

Важно, что партии при этом не должны представлять исключительно пророссийский электорат.

Во-вторых, попытки урегулирования не следует рассматривать как только российский план – они должны учитывать совместные российско-западные предложения.

Поэтому РФ стремится заинтересовать Запад в том, чтобы одобрить план молдовского "урегулирования".

В-третьих, план по урегулированию должен предложить более обтекаемые названия моделей – не "федерализация", как было раньше, а, например, "специальный статус".

Риски для Украины

Сейчас в Молдове проводится политика "малых шагов", согласно которой Кишинев и Тирасполь должны осуществлять шаги навстречу друг другу, что в итоге постепенно вело бы к "особому статусу" – формату, который должен вызвать в Украине особое беспокойство, поскольку реально он предполагает "федерализацию", только завернутую в более элегантную обертку.

Более того, де-факто этот процесс уже превратился в постепенную передачу Тирасполю суверенных прав Кишинева.

К последнему часто прилагает руку и ЕС, убеждая Кишинев в необходимости идти на односторонние уступки.

В таком случае кейс Молдовы может стать примером для региона:

он означает перекладывание ответственности с России как агрессора на государства-жертвы.

Тем более, что региональный конфликт, спонсируемый Россией, создан по той же формуле, что и конфликт на Донбассе.

РФ настойчиво пыталась (и частично достигла этого на уровне нарративов) изменить свою роль с роли агрессора и стороны конфликта на роль медиатора, миротворца и гаранта плана урегулирования.

А в придачу Россия изображала конфликт как внутренний, тем самым освобождая себя от любой ответственности за агрессию и обвиняя Молдову в существовании конфликта.

Именно поэтому Киев должен рассматривать свои интересы в Молдове прежде всего как возможность продолжения борьбы против России.

Леонид Литра, eurointegration.com